Američka policija objavila je detaljne upute za hrvatske navijače: Ovo nemojte raditi..

Policija u Teksasu izdala je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će bodriti 'Vatrene' u Dallasu protiv Engleske. Upute se odnose na konzumiranje alkohola, poštovanje dnevnog reda...

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HNS je upute objavio na svojim stranicama. U cijelosti ih prenosimo.

1. ZAKONI O ALKOHOLU I OTVORENIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

POSTUPAJTE OVAKO:

- Konzumirajte alkohol isključivo u licenciranim barovima, restoranima i službeno određenim navijačkim zonama.

- Prije konzumacije alkohola na otvorenom provjerite je li terasa ili vanjski prostor dio licenciranog ugostiteljskog objekta.

- Piće uvijek držite unutar granica prostora za koji vrijedi dozvola za posluživanje alkohola.

- Uvijek sa sobom nosite važeći identifikacijski dokument s fotografijom. Zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u je 21 godina.

- Prije početka konzumacije alkohola unaprijed organizirajte prijevoz. Rezervirajte uslugu prijevoza ili unaprijed odredite vozača koji neće piti.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

IZBJEGAVAJTE OVO:

- Nemojte piti alkohol na ulici, u parkovima, na parkiralištima ili u javnom prijevozu.

- Nemojte nositi otvorenu bocu ili čašu s alkoholnim pićem izvan prostora licenciranog objekta.

- Nemojte pretpostaviti da je konzumacija alkohola na javnom mjestu dopuštena samo zato što se okupio veći broj ljudi koji slave.

- Nemojte voziti nakon konzumacije bilo koje količine alkohola. Zakonska granica alkohola u krvi (BAC) iznosi 0,08 %, a kazne za vožnju pod utjecajem alkohola (DWI) u Teksasu vrlo su stroge.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Nemojte davati alkohol osobama mlađima od 21 godine. To je kazneno djelo.

Napomena: U Teksasu je javno pijanstvo prekršaj zbog kojeg možete biti uhićeni. To se odnosi na situacije kada se osoba nalazi na javnom mjestu u alkoholiziranom stanju do te mjere da predstavlja opasnost za sebe ili druge.

2. DROGE I KONTROLIRANE TVARI

POSTUPAJTE OVAKO

- Sve lijekove na recept nosite u originalnom pakiranju s jasno vidljivom deklaracijom i podacima o pacijentu.

- Za lijekove koji sadrže kontrolirane tvari ponesite liječničku potvrdu ili nalaz preveden na engleski jezik.

- Odmah se udaljite iz svake situacije u kojoj su prisutne ili se koriste ilegalne droge.

- Ako procijenite da je to sigurno, prijavite sumnjive aktivnosti povezane s drogama zaštitarskoj službi ili policiji.

IZBJEGAVAJTE OVO

- Nemojte posjedovati, koristiti, kupovati niti distribuirati kanabis ili bilo koju drugu ilegalnu drogu u Teksasu.

- Nemojte nositi lijekove na recept u neoznačenim kutijicama, vrećicama ili drugim prepakiranim spremnicima. Takvi lijekovi mogu biti tretirani kao kontrolirane tvari.

- Nemojte prihvaćati bilo kakve tvari ili pripravke od nepoznatih osoba na navijačkim događanjima, u barovima ili na zabavama.

- Nemojte prelaziti granice saveznih država SAD-a niti međunarodne granice s kanabisom ili proizvodima povezanima s drogama.

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3. VATRENO ORUŽJE I PROPISI O ORUŽJU

POSTUPAJTE OVAKO:

- Ostanite smireni ako primijetite osobu koja javno nosi vatreno oružje.

- Obratite pozornost na obavijesti i oznake pri ulazu. Većina objekata i događajnih prostora koji zabranjuju unošenje oružja to jasno ističu na ulazu.

- Odmah nazovite broj 911 ako osoba s oružjem pokazuje prijeteće ponašanje ili djeluje nestabilno.

- Bez oklijevanja slijedite sve upute naoružanog zaštitarskog osoblja na stadionima i drugim mjestima održavanja događanja.

IZBJEGAVAJTE OVO:

- Nemojte zuriti u osobu koja nosi oružje, upirati prstom prema njoj niti glasno komentirati njezino ponašanje.

- Nemojte prilaziti osobi koja nosi oružje niti pokušavati dodirnuti njezino oružje.

- Nemojte panično reagirati niti ulaziti u sukob samo zato što ste vidjeli osobu koja otvoreno nosi oružje.

- Nemojte pokušavati intervenirati u situaciji koja uključuje vatreno oružje, osim ako vam život nije neposredno ugrožen.

Napomena: Policijski službenici izvan službe smiju nositi vatreno oružje i unutar prostora za održavanje događanja i sportskih objekata.

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4. NARUŠAVANJE JAVNOG REDA I PONAŠANJE NAVIJAČA

POSTUPAJTE OVAKO:

- Navijačka slavlja održavajte unutar licenciranih ugostiteljskih objekata i službeno određenih navijačkih zona.

- Vodite računa o tome kako vašu skupinu doživljavaju ljudi u vašoj okolini.

- Sve nesuglasice s drugim navijačima rješavajte smireno, a po potrebi zatražite pomoć zaštitarske službe.

- Pazite na članove svoje skupine koji su pod jačim utjecajem alkohola te ih nastojte udaljiti iz javnih prostora.

- Redovito unosite dovoljno tekućine. Ljeta u Teksasu mogu biti iznimno vruća, a dnevne temperature često dosežu i 40 °C.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

IZBJEGAVAJTE OVO:

- Nemojte se ponašati glasno, agresivno ili na način koji ometa javni red i mir.

- Nemojte nastaviti konzumirati alkohol na javnom mjestu nakon što vas na to upozore policijski službenici ili zaštitari.

- Nemojte ulaziti u fizičke sukobe s drugim navijačima ili bilo kojim drugim osobama.

- Nemojte blokirati prometnice, ulaze ili javne prolaze, čak ni kao dio organiziranog navijačkog slavlja.

- Izbjegavajte korištenje bespilotnih letjelica (dronova) na stadionima, tijekom događanja ili u drugim javnim prostorima.