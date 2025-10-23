Tudor nakon poraza od Reala: Zaslužili smo barem remi, a ovoj ekipi nedostaje lidera...

Juventus je u trećem kolu Lige prvaka izgubio od Reala 1-0, a pobjednički gol zabio je Jude Bellingham. To je bila sedma utakmica zaredom u svim natjecanjima u kojima hrvatski trener nije uspio doći do pobjede. Unatoč tome, Tudor zadržava optimizam i vjeruje u svoju momčad. Nakon poraza od Real Madrida hrvatski je stručnjak izrazio žaljenje što njegova ekipa nije osvojila ni bod.

- Zaslužili smo barem pogodak, možda i remi - rekao je.

Iako je bio ljut zbog propuštenih prilika, Tudor je pohvalio karakter igrača. Ipak, primijetio je da momčad nije postigla gol u posljednje tri utakmice, što se Juventusu nije dogodilo od sezone 2010./2011. Na pitanje o nedostatku vođa u momčadi Tudor je odgovorio:

- Svi moraju biti vođe, uvijek. Trenutačno smo u tom pogledu malo ispod razine koju želim, ali moramo raditi na poboljšanju.

Foto: Susana Vera

Podsjetio je da je u posljednje dvije godine stiglo mnogo novih igrača, što je donijelo izazove, ali i da momčad rijetko pokazuje pogrešan pristup otkako je on preuzeo kormilo.

- Ova ekipa, kao i svaka druga, ima svoje snage i slabosti. Moramo im pružiti povjerenje jer su na pravom putu - dodao je.

Govoreći o propuštenim prilikama, Tudor je istaknuo da momčadi nedostaje iskustva na najvišoj razini i navike igranja pod pritiskom. Ipak, iz Madrida odlazi s dozom optimizma.

- Naravno, nitko ne voli gubiti, ali zadovoljan sam pristupom momčadi.