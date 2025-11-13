Tudor odbio ruskog velikana, zanimaju ga samo najbolje lige

Hrvatski trener Igor Tudor odbio je preuzeti moskovski Spartak, iako su ga agenti kluba kontaktirali s konkretnom ponudom. Tudor je jasno poručio da rad u ruskoj Premier ligi trenutačno nije dio njegovih planova te da mu je prioritet povratak u neku od vodećih europskih liga, pišu ruski mediji.

Tudor, 47-godišnji bivši reprezentativac, posljednji je posao imao u Juventusu, koji je napustio krajem listopada nakon 218 dana na klupi. Suradnja je završila poslije niza od osam utakmica bez pobjede i prvenstvenog poraza od Lazija (1-0). Prije Juventusa vodio je Lazio, Marseille, Veronu, Galatasaray, PAOK i Udinese, dok je u Hrvatskoj trenirao samo Hajduk, klub u kojem je i započeo trenersku karijeru 2013. godine.

Moskovski Spartak traži stalno rješenje nakon što je Dejan Stanković podnio ostavku. Privremeni trener Vadim Romanov trenutačno vodi momčad i priprema se za debi 22. studenoga u 16. kolu protiv CSKA-a. Klub, koji se može pohvaliti s 12 sovjetskih i 10 ruskih naslova prvaka, trenutačno zauzima šesto mjesto na ljestvici.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Iako Spartak može ponuditi visoku plaću kojom bi pokušao privući Tudora, odluka hrvatskog stručnjaka ne ide u smjeru povratka na istok Europe. Glavni razlog je činjenica da ruski klubovi ne mogu sudjelovati u Uefinim natjecanjima, što za ambicioznog trenera poput Tudora predstavlja značajan nedostatak.

Zanimanje za Tudora ne dolazi samo iz Rusije. Nedavno se njegovo ime spominjalo i u kontekstu engleskog Wolverhamptona, koji bez pobjede i s tek dva osvojena boda drži posljednje mjesto Premier lige. U međuvremenu, Tudor koristi slobodno vrijeme za obiteljske obveze pa je tako nedavno viđen u Dugopolju, gdje je pratio sina Roka na drugoligaškoj utakmici protiv Jaruna, u kojoj je mladi napadač postigao svoj prvijenac.