Tudorovom 'biseru' Juventus sprema novi ugovor poslije briljantnog susreta protiv Intera

Torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, pripremio je novi ugovor za 20-godišnjeg krilnog napadača Kenana Yildiza, objavili su talijanski mediji.

Turski reprezentativac upisao je gol i asistenciju, te je bio najbolji igrač subotnjeg derbija 3. kola Serie A u kojem je Juve pobijedio Inter s 4-3. Nakon tri kola Napoli i Juventus imaju maksimalnih devet bodova, a Yildiz na svom kontu jedan pogodak i tri asistencije.

Yildiz je prošao Bayernovu nogometnu akademiju, a u ljeto 2022., kao 17-godišnjak, stigao je u juniorsku ekipu Juventusa. U drugom dijelu sezone 2023/24. počeo je dobijati značajniju minutažu u prvoj momčadi Juvea, a prošle sezone njegov talent došao je do punog izražaja, zabio je 12 pogodaka i tome dodao devet asistencija.

U ljetnom prijelaznom roku Chelsea je ponudio 70 milijuna eura odštete za turskog napadača, ali vodstvo "stare dame" tu je ponudu glatko odbilo. Ugovor mu vrijedi do lipnja 2029., a sada mu Juve nudi novi ugovor, do lipnja 2030. godine, i veću plaću, odnosno pet milijuna eura neto po sezoni.

Yildiz je u dresu turske reprezentacije skupio 23 nastupa, te je upisao dva gola i četiri asistencije.