Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŽELE GA ZADRŽATI

Tudorovom 'biseru' Juventus sprema novi ugovor poslije briljantnog susreta protiv Intera

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tudorovom 'biseru' Juventus sprema novi ugovor poslije briljantnog susreta protiv Intera
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

U ljetnom prijelaznom roku Chelsea je ponudio 70 milijuna eura odštete za Kenana Yildiza, ali vodstvo "stare dame" tu je ponudu glatko odbilo.

Torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, pripremio je novi ugovor za 20-godišnjeg krilnog napadača Kenana Yildiza, objavili su talijanski mediji. 

Turski reprezentativac upisao je gol i asistenciju, te je bio najbolji igrač subotnjeg derbija 3. kola Serie A u kojem je Juve pobijedio Inter s 4-3. Nakon tri kola Napoli i Juventus imaju maksimalnih devet bodova, a Yildiz na svom kontu jedan pogodak i tri asistencije. 

MAKSIMALAN UČINAK JUVENTUSA Tudor nakon pobjede u derbiju: Ne znam je li bilo zasluženo
Tudor nakon pobjede u derbiju: Ne znam je li bilo zasluženo

Yildiz je prošao Bayernovu nogometnu akademiju, a u ljeto 2022., kao 17-godišnjak, stigao je u juniorsku ekipu Juventusa. U drugom dijelu sezone 2023/24. počeo je dobijati značajniju minutažu u prvoj momčadi Juvea, a prošle sezone njegov talent došao je do punog izražaja, zabio je 12 pogodaka i tome dodao devet asistencija. 

SERIE A Dramatičan derbi Juventusa i Intera! Crnogorac donio Tudoru tri boda, Sučić je ušao s klupe
Dramatičan derbi Juventusa i Intera! Crnogorac donio Tudoru tri boda, Sučić je ušao s klupe

U ljetnom prijelaznom roku Chelsea je ponudio 70 milijuna eura odštete za turskog napadača, ali vodstvo "stare dame" tu je ponudu glatko odbilo. Ugovor mu vrijedi do lipnja 2029., a sada mu Juve nudi novi ugovor, do lipnja 2030. godine, i veću plaću, odnosno pet milijuna eura neto po sezoni. 

Yildiz je u dresu turske reprezentacije skupio 23 nastupa, te je upisao dva gola i četiri asistencije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku
KIKS 'MODRIH'

Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku

Pozo (21.) i Trontelj (47.) doveli su Goričane u vodstvo 2-0, a Kulenović je zabio gol nakon manje od 20 sekundi na travnjaku u 57. minuti nakon što je ušao s klupe. Stojković je u 62. dobio crveni karton
FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel
NAJAVILA NOVI PROJEKT

FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel

Proslavljena hrvatska skijašica i najuspješnija olimpijka ambasadorica je novog izdanja projekta "Sat za nas" na temu kvalitetnog zajedničkog vremena s djecom uz bivšu paraolimpijku Anu Sršen
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025