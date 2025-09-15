U ljetnom prijelaznom roku Chelsea je ponudio 70 milijuna eura odštete za Kenana Yildiza, ali vodstvo "stare dame" tu je ponudu glatko odbilo.
Tudorovom 'biseru' Juventus sprema novi ugovor poslije briljantnog susreta protiv Intera
Torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, pripremio je novi ugovor za 20-godišnjeg krilnog napadača Kenana Yildiza, objavili su talijanski mediji.
Turski reprezentativac upisao je gol i asistenciju, te je bio najbolji igrač subotnjeg derbija 3. kola Serie A u kojem je Juve pobijedio Inter s 4-3. Nakon tri kola Napoli i Juventus imaju maksimalnih devet bodova, a Yildiz na svom kontu jedan pogodak i tri asistencije.
Yildiz je prošao Bayernovu nogometnu akademiju, a u ljeto 2022., kao 17-godišnjak, stigao je u juniorsku ekipu Juventusa. U drugom dijelu sezone 2023/24. počeo je dobijati značajniju minutažu u prvoj momčadi Juvea, a prošle sezone njegov talent došao je do punog izražaja, zabio je 12 pogodaka i tome dodao devet asistencija.
U ljetnom prijelaznom roku Chelsea je ponudio 70 milijuna eura odštete za turskog napadača, ali vodstvo "stare dame" tu je ponudu glatko odbilo. Ugovor mu vrijedi do lipnja 2029., a sada mu Juve nudi novi ugovor, do lipnja 2030. godine, i veću plaću, odnosno pet milijuna eura neto po sezoni.
Yildiz je u dresu turske reprezentacije skupio 23 nastupa, te je upisao dva gola i četiri asistencije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+