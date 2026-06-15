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Tunis smijenio izbornika usred SP-a nakon poraza od Švedske?

Piše Bruno Lukas,
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Tunis smijenio izbornika usred SP-a nakon poraza od Švedske?
Foto: HENRY ROMERO/REUTERS

Tunis je navodno smijenio izbornika Sabrija Lamouchija usred Svjetskog prvenstva, samo dan nakon katastrofalnog poraza od Švedske 5-1

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Tunis je nakon katastrofalnog poraza od Švedske 5-1 navodno donio odluku o smjeni izbornika Sabrija Lamouchija (54) usred Svjetskog prvenstva.

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Prema novinaru Romainu Molini s Guardiana, odluka je već donesena. Lamouchi je tako navodno dobio otkaz nakon svega pet utakmica i nepunih šest mjeseci na klupi, unatoč ugovoru do 2028.

Lamouchi je preuzeo Tunis u siječnju ove godine i upisao po pobjedu i remi uz tri poraza. Nakon teškog poraza krivnju je svalio na obrambene greške, no navijači i kritičari okrivljuju upravo njega za manjak taktičke uigranosti i obrambene discipline.

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Tunis već 21. lipnja igra protiv Japana, a kako stvari stoje, kandidati su za zadnje mjesto u skupini, no tko će sjediti na klupi protiv Japana, zasad ostaje nepoznanica.

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