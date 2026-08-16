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OVO NITKO NIJE OČEKIVAO

Turci objavili šokantnu vijest: Livaković odlazi u Barcelonu?!

Piše Issa Kralj,
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Turci objavili šokantnu vijest: Livaković odlazi u Barcelonu?!
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Kako turski mediji tvrde, golmana 'vatrenih' kupit će Barcelona. Katalonci su Fenerbahčeu, kako isti izvor navodi, spremni platiti tri do četiri milijuna eura

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Čini se kako je saga oko Dominika Livakovića (31) konačno gotova! Kako turski mediji tvrde, golmana 'vatrenih' kupit će Barcelona. Katalonci su Fenerbahčeu, kako isti izvor navodi, spremni platiti tri do četiri milijuna eura. 

Već nekoliko mjeseci nagađalo se kako će se Livaković vratiti u Dinamo, a o tome je bio i jasan sam Livaković. I njemu je bila želja ponovno se vratiti, ali... Turci su za Dinamo bili pretvrdi pregovarači.

Osim Dinama, interes je ranije pokazao i Olympiacos koji je bio spreman ponuditi mu plaću na razini one koju ima u Fenerbahčeu, ali Livakoviću se tamo nije išlo. Ipak, zov Barcelone, čini se, prejak je...

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