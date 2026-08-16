Turci objavili šokantnu vijest: Livaković odlazi u Barcelonu?!

Čini se kako je saga oko Dominika Livakovića (31) konačno gotova! Kako turski mediji tvrde, golmana 'vatrenih' kupit će Barcelona. Katalonci su Fenerbahčeu, kako isti izvor navodi, spremni platiti tri do četiri milijuna eura.

Barcelona, Fenerbahçe'den Dominik Livaković'i kadrosuna katmak üzere.



Fenerbahçe, bu transferden 3-4 milyon avro kazanacak. (Ferudun Niğdelioğlu) pic.twitter.com/hmXSyFqhmE — Yeni Açık (@yeniacikcom) August 16, 2026

Već nekoliko mjeseci nagađalo se kako će se Livaković vratiti u Dinamo, a o tome je bio i jasan sam Livaković. I njemu je bila želja ponovno se vratiti, ali... Turci su za Dinamo bili pretvrdi pregovarači.

Osim Dinama, interes je ranije pokazao i Olympiacos koji je bio spreman ponuditi mu plaću na razini one koju ima u Fenerbahčeu, ali Livakoviću se tamo nije išlo. Ipak, zov Barcelone, čini se, prejak je...