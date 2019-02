Fotografija rasplakala milijune: 'Emiliano, tvoja Nala te čeka...'

I Nala te čeka, napisala je Romina Sala, sestra Emiliana Sale, argentinskog nogometaša koji je nestao na putu iz Nantesa prema Cardiffu.

Foto: Facebook

Nakon dva tjedna na dnu Engleskog kanala pronađena je olupina aviona u kojem je bilo jedno tijelo, za drugim još tragaju. U avionu su bili Sala i pilot Dave Ibbotson.

I dok su istražitelji odustali, nogometaševa obitelj nije. Skupili su novac za privatnu potragu i pronašli su avion. Čeka se da se vrijeme popravi kako bi mogli izvući olupinu ili barem tijelu koje je unutra, a koje su vidjeli preko podvodne kamere.

Obitelj se i dalje nada, iako je, kako kažu iskusni istražitelji, nada da je Emiliano živ ravna čudu. Jedan od onih koji se nadaju i koji nikad neće odustati je Nala, pas koji je živio s Emilianom u Nantesu. Nala je sad s Emilianovom sestrom Rominom. Svake večeri Nala stane ispred praga, smiri se i gleda u daljinu.

Since Sala lived alone, he got Nala soon after moving to Nantes in 2015 to keep him company. It has been reported that one of the reasons Sala flew back to France was to make sure Nala was ok and to take her to the kennel and start the process to bring her to Wales with him. pic.twitter.com/hrxKhVSYwu