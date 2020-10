U AZ-u 13 zaraženih, a Nizozemci će sa 17 igrača krenuti u Napulj!

Nizozemski AZ Alkmaar u skupini je s Napolijem, Rijekom i Real Sociedadom. U klubu su u srijedu potvrdili čak 13 zaraženih nogometaša, a odluka nadležnih je - utakmica će se odigrati

<p>Čak <strong>13 nogometaša </strong>nizozemskog prvoligaša <strong>AZ Alkmaara</strong>, jednog od Rijekinih suparnika u Europskoj ligi, ima koronavirus, no utakmica 1. kola F skupine protiv Napolija nije upitna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka slavi ulazak u Europsku ligu</strong></p><p>AZ je na svojoj internetskoj stranici objavio kako je trenutačno 13 igrača pozitivno na Covid-19, no unatoč tome Nizozemci planiraju put u Italiju.</p><p>- U utorak je otkriveno osam novih infekcija korone unutar skupine igrača. Trenutačno je trinaest igrača zaraženo virusom - objavio je klub.</p><p>- Većina pozitivno testiranih igrača nema simptoma, a klub je poduzeo sve preventivne mjere. Utakmica protiv Napolija normalno će se igrati, osim ako lokalne vlasti to ne zabrane. AZ će u srijedu otputovati u Italiju sa 17 članova - dodaje se.</p><p>Utakmica između Napolija i AZ Alkmaara na rasporedu je u četvrtak u 18:55 sati, a u drugom susretu iz skupine na Rujevici se sastaju Rijeka i Real Sociedad.</p>