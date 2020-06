'U djetinjstvu sam bio skloniji Hajduku, a sanjam osvojiti prvi trofej karijere u svom Šibeniku'

Triput sam rušio Dinamo, najdraža je bila prva, tu nam je pao veliki teret s leđa. Puno sam naučio od Svena-Görana Erikssona, a još ne znam hoće li on stići na Šubićevac na finale Kupa

<p>‘Slobodan vikend, slobodan vikend’, glasno se orilo iz svlačionice Lokomotive poslije još jedne pobjede (1-0) nad Dinamom. </p><p><strong>Goran Tomić</strong> ipak nije uslišio želje igrača, već je svojim igračima u subotu za doručak 'servirao' novi trening. </p><p>- Haha, ma kakvo popuštanje, slobodan vikend nije bio nikakva opcija. Odmah smo imali trening ujutro, danas nas čeka još jedan. Raspored utakmica je gust, novi nas dvoboj čeka već u utorak, bilo bi neozbiljno u takvoj situaciji igračima dati slobodan vikend - priča nam <strong>Goran Tomić</strong> (43) koji je upisao i 'treći' skalp nad Dinamom u karijeri, pa nastavlja:</p><p>- Slavlje? Ma bili smo na Kajzerici, popili piće i otišli kućama. Igrači su poslije vjerojatno otišli negdje proslaviti tu pobjedu, ali svi su mi na jutarnjem treningu izgledali dobro. Nitko se nije požalio na umor ili nekakve bolove, tako da me sve to čini još sretnijim.</p><p>OK, koja je tajna ove <strong>Lokomotive</strong>? I vaših uspjeha ove sezone?</p><p>- Veliko zajedništvo. Kratko i jasno. Kod nas vlada velika pozitiva, svi smo kao jedan, to se osjeti i na terenu. Svi ovosezonski rezultati su plod našeg rada, pa i čudesne atmosfere koja vlada na Kajzerici. Vjerujte, to nije samo priča, vidite da to zajedništvo ističu i svi igrači. </p><p>Iza vas su tri pobjede nad <strong>Dinamom</strong>, možete li izdvojiti i najdražu?</p><p>- To bi sigurno bila ona prva, kada smo u gostima slavili 4-1. Realno, ne znam koje momčadi uopće mogu stići do tako visoke pobjede u Maksimiru, poslije toga je sve bilo puno lakše. Meni je to bila prva utakmica na klupi <strong>Lokomotive</strong> protiv Dinama, i odmah smo skinuli taj teret s leđa, prekinuli onaj niz poraza o kojima su svi stalno pisali. Jednostavno, takve stvari više ne želim ni komentirati, na njih više niti trošiti sekunde. Ali, poslije toga je sve bilo puno lakše.</p><p>A koja vam je utakmica draža, pobjeda nad <strong>Slaven Belupom</strong> u polufinalu Kupa ili ova pobjeda nad Dinamom?</p><p>- Ma bez ikakve dvojbe ona pobjeda u Koprivnici. To se ne može ni uspoređivat, plasman u finale Kupa ima puno veći značaj, još će se to vleiko finale igrati u mom <strong>Šibeniku</strong>. To su utakmice koje ćete pamtiti za cijeli život. Naravno, i pobjede nad Dinamom se pamte, ali pobjedom nad Slavenom smo dobili priliku boriti za se trofej. To je ipak nivo više.</p><p>Koliko vama znači što se finale Kupa igra baš u vašem rodnom gradu?</p><p>- Svi smo jako uzbuđeni zbog finala Kupa, a meni sve to, zbog mog Šibenika znači još i više. Ma gledajte, pa ja sam cijelo djetinjstvo proveo u zgradi 50-ak metara udaljenoj od <strong>Šubićevca</strong>, pa taj mi je stadion bio poput dnevnog boravka. Osvojiti trofej, prvi trofej u karijeri, baš u svom gradu je nešto posebno. Ali polako, finale Kupa je zadnja utakmica sezone, do tada je pred nama još čitav niz velikih ispita.</p><p>Goran Tomić nastavlja priču o povratku na Šubićevac...</p><p>- Kako ću se osjećati? Ma mislim da će biti sve OK, da mi to više neće predstavljati ništa neobično. Mi smo na putu do finala Kupa morali na Šubićevac, u četvrtfinalu smo tamo pobijedili <strong>Šibenik</strong> 4-0. I da, tada mi je sve bilo jako neobično, sada će mi sve ipak biti puno lakše. Ali, idemo polako, sada imamo zabranu pričanja o toj utakmici. Tek poslije zadnjeg kola se okrećemo finalu Kupa, a do tada nećemo ništa kalkulirati, u svakoj utakmici želimo pobjedu.</p><p>Imate li trenerske uzore? Od koga ste kao trener najviše naučili?</p><p>- Ma sigurno od<strong> Svena-Görana Erikssona</strong>. Od takvog stručnjaka možete naučiti dosta detalja koji su svakom mladom treneru od neprocjenjive važnosti. Kako voditi utakmicu, kako se ponašati nakon pobjede ili poraza, kako surađivati s medijima, razgovarati s upravom kluba ili držati odnose u svlačionici. A osobno, pratim moderne trenerske trendove iako sam najbliži talijanskom modelu načina rada, gdje se puno pažnje poklanja taktici.</p><p>Kakva je situacija, stiže li <strong>Sven-Göran Eriksson </strong>u Šibenik na finale Kupa?</p><p>- Zvat ću ga pa ćemo vidjeti. Ma već smo razgovarali o tome, najavio je dolazak na Šubićevac, ali sve to je bilo u razdoblju prije korone. On je sada u Švedskoj, svi znamo koliko ima godina, a moramo vidjeti i kakva će biti situacija s putovanjima u to vrijeme. Sve je to sada upitno, ali ćemo brzo pričati i vidjeti hoće li on doći u <strong>Šibenik</strong>.</p><p>Najveće trenersko ime koje ste pobijedili jest...?</p><p>- Bivši izbornik Japana <strong>Philippe Troussier</strong>. On je u karijeri još vodio Obalu Bjelokosti, Nigeriju, Južnu Afriku, Maroko, trenirao i Marseille. Sjećam se, gubio sam od Vanderleija Luxemburga, Radomira Antića, ali oni su tada vodili puno veće i skuplje momčadi.</p><p>Goran Tomić je 2014. godine bio proglašen najboljim trenerom druge kineske lige...</p><p>- To mi je bila najbolja sezona u karijeri, ma tu sam s Beijing Baxyjem napravio povijesni uspjeh. To je kao da uzmete klub iz donjeg dijela HNL-a, a u prva 22 kola nisam bio poražen. Da, nisam gubio od ožujka, pa sve do rujna, Kinezi nisu mogli vjerovati. Tri godine poslije mene tu je nagradu dobio bivši trener Real Madrida<strong> Juan Ramon Lopez Caro</strong>.</p><p>Vratimo se malo domaćim temama, <strong>Ivo Grbić </strong>je i protiv Dinama potvrdio reprezentativnu formu...</p><p>- Ma on je samo potvrdio sve ono što mi o njemu otprije znamo, zato samo ga i doveli u Lokomotivu. Njemu je trebala jedna sezona u kontinuitetu kako bi dobio samopouzdanja, osjeti težinu HNL-a, prilagodi se na sve izazove koje nudi naša liga. I onda je ove sezone oduševio. Hrvatska stvarno ima kvalitetne vratare, a Grbić uz <strong>Livakovića</strong> bez dvojbe spada među najbolje golmane lige.</p><p>Dinamo je siguran putnik u kvalifikacije za Ligu prvaka, za nju se sada bori i <strong>Lokomotiva</strong>, a Zagreb (više) nema niti jedan stadion na kojem se može igrati to natjecanje. Jeste pričali o tome u klubu, znate li gdje ćete igrati europske utakmice?</p><p>- Ne, nismo uopće pričali o tome, bar ja ne znam za takve razgovore. A iskreno, niti ne znam koliko bi mi mogli europskih pretkola igrati u Kranjčevićevoj ulici. Od početka sezone razmišljamo na isti način, želimo se boriti za Europu, to nam polazi za rukama. I sve iznad toga je za nas bonus. </p><p>Jeste li u djetinjstvu, kao rođeni Šibenčanin, bili skloniji Dinamu ili Hajduk?</p><p>- Iskreno, kao klinac sam do početka HNL-a, do te 1992. godine bio skloniji <strong>Hajduku</strong>, ali od tada za mene postoji samo Šibenik. Stvarno respektiram sve naše klubove, i Dinamo, i Hajduk, i Osijek i Rijeku, ali otkako je HNL-a moj jedini klub je Šibenik - završio je <strong>Tomić</strong>.</p>