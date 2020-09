U Gorici bijesni: Pa samo nama kartone dijele već u svlačionici!

I dalje vjerujem kako ne postoji nikakva urota protiv HNK Gorice, suludim mi se čini i pomisliti da nekome u hrvatskom nogometu može zasmetati uspjeh našega kluba na početku sezone, ali nakon svega više ni u što nisam siguran, rekao je predsjednik Gorice

<p>Do 97. minute u Osijeku <strong>Gorica </strong>je imala bod u džepu s igračem manje. Međutim, u samoj završnici domaćini su preko <strong>Grgića </strong>došli do sva tri boda i ispratili goste kući praznih ruku i džepova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gorica slavi pobjedu</strong></p><p>Goričani su, pak, nakon utakmice imali velike pritužbe na suđenje, pa se priopćenjem oglasio predsjednik <strong>Nenad Črnko.</strong></p><p>"<em>Čestitam NK Osijeku na prikazanoj igri i zasluženoj pobjedi, kao i navijačima domaće momčadi na stvorenoj atmosferi, međutim, nisam zadovoljan nekim detaljima u samoj utakmici, a Gorici se takve stvari prečesto ponavljaju. Naime, razočaran sam kriterijem suđenja u utakmici u Osijeku, odnosno procjenama prekršaja i kartona. Smatram kako su takve stvari apsolutno nedopustive, budući da su u ovom slučaju izravno utjecale na ishod utakmice. </em></p><p><em>Primjerice, Osijeku je drugi prekršaj na utakmici dosuđen tek nakon 50. minute, dok je s druge strane kriterij bio potpuno različit. Također, nedvojbeno je da prekršaj Albija Doke za drugi žuti karton uopće nije postojao, kao što je nedvojbeno da je postojao prekršaj na Younesu Delfiju na rubu šesnaesterca u sudačkoj nadoknadi, koji nije dosuđen. Isključenje našeg igrača se nije smjelo dogoditi, a time je Gorica drastično oštećena.</em></p><p><em>Upotreba video-tehnologije u nogometu, odnosno VAR-a, ima moju punu potporu i vjerujem da doprinosi boljem suđenju u HNL-a, no isto tako moram naglasiti da se u slučajevima u koje je uključena HNK Gorica koristi vrlo selektivno. Konkretno, u utakmici protiv NK Istre 1961 sporna situacija u šesnaestercu protivnika, kod rezultata 1-1, nije se ni pregledavala?! Usporedite samo kazneni udarac i isključenje Steenvoordena na utakmici s Istrom, za koje smatram da je ispravno, i prekršaj nad Delfijem u posljednjim minutama kod rezultata 1-1 na rubu kaznenog prostora, u vrlo upitnoj situaciji, koja može imati samo jednu dilemu - prekršaj na rubu kaznenog prostora ili kazneni udarac! </em></p><p><em>I dalje vjerujem kako ne postoji nikakva urota protiv HNK Gorice, suludim mi se čini i pomisliti da nekome u hrvatskom nogometu može zasmetati uspjeh našega kluba na početku sezone, ali nakon svega više ni u što nisam siguran. Pogreške su uvijek moguće, griješe i igrači, i treneri, i svi mi koji vodimo klubove, pa tako pogreške rade i suci, no stvara se dojam kako neke stvari definitivno nisu slučajne. I dalje sam uvjerenja da nam se kartoni dijele već u svlačionici, odnosno kako za nas i dalje ne vrijede isti kriteriji kao za naše protivnike. </em></p><p><em>U nadi da se slične situacije više neće ponavljati, da više nećemo imati razloga za reakcije ovakvoga tipa, okrećemo se novim izazovima. HNK Gorica ima svoj put, svoj način rada i funkcioniranja, i od toga nećemo odstupati ni za milimetar.</em></p><p><em>Ponavljam još jednom, Osijek je bio bolji i zasluženo je pobijedio, njihovoj pobjedi ne vidim zamjerki, ali imali smo priliku i bili smo dobar protivnik, koji može napraviti i nešto više od časnog poraza, ali u tome su nas zaustavile neke odluke koje su u najmanju ruku diskutabilne.</em></p><p><em>Nenad Črnko, predsjednik HNK Gorice"</em></p>