Vušković će raditi pod vodstvom Fabiana Hürzelera (33), američko-njemačkog stručnjaka koji je s 31 godinom postao najmlađi stalni menadžer u povijesti Premier lige
U kakav to klub ide Vušković? Brighton je tvornica talenata, a trener je puno mlađi od Modrića
Hrvatski nogometni dragulj, stoper Luka Vušković (19), karijeru će nastaviti kao novi član engleskog prvoligaša Brightona. Transfer iz Tottenhama vrijedan je čak 50 milijuna funti, a za mladog Hrvata predstavlja ključan korak u karijeri. Dolazi u klub koji je posljednjih godina postao sinonim za pametno poslovanje, prepoznavanje talenata i stvaranje novih zvijezda, ali i u momčad vođenu najmlađim i jednim od taktički najintrigantnijih trenera današnjice.
Dok većina klubova u Premier ligi gomila stotine milijuna eura gubitaka u utrci za trofejima, Brighton, poznatiji kao "galebovi", radi potpuno suprotno. Prošle su godine objavili rekordnu dobit u povijesti lige od 122,8 milijuna funti nakon oporezivanja, a sve to postigli su sa sedamnaestom najskupljom momčadi i trinaestim najvećim budžetom za plaće. Njihov model nije tajna, ali ga je gotovo nemoguće kopirati.
Umjesto kupovine dokazanih zvijezda, Brightonova strategija je pronaći podcijenjene mlade igrače, razviti ih u svom sustavu i zatim prodati za višestruko veći iznos. Primjeri poput Moisesa Caiceda (kupljen za četiri milijuna, prodan za 115 milijuna funti), Alexisa Mac Allistera ili Marca Cucurelle najbolje svjedoče o uspješnosti te filozofije.
Mozak operacije je vlasnik Tony Bloom, profesionalni igrač pokera i matematički genij koji je bogatstvo stekao na sportskom klađenju. Njegova tvrtka Starlizard posjeduje jednu od najopsežnijih baza podataka o nogometašima na svijetu, a tajni algoritam koji filtrira tisuće igrača temelj je Brightonove skautske službe.
Sustav ne traži igrače po regijama, već po pozicijama i specifičnim karakteristikama koje odgovaraju stilu igre. Skauti dobivaju suženi popis imena koja zatim prate uživo kako bi potvrdili ono što podaci sugeriraju. Zbog toga Brighton "lovi" u tržištima koja veći klubovi često zanemaruju, poput Ekvadora, Paragvaja ili Japana, gdje pronalaze skrivene dragulje prije ostatka svijeta. Njihov cilj nije samo zarada, već i stvaranje održivog kluba koji se može natjecati s najbogatijima.
Najmlađi trener lige s radikalnim idejama
Vušković će raditi pod vodstvom Fabiana Hürzelera, američko-njemačkog stručnjaka koji je s 31 godinom postao najmlađi stalni menadžer u povijesti Premier lige. Hürzeler je taktički inovator čiji se nogomet temelji na posjedu lopte, ekstremno visokom presingu i nevjerojatnoj fluidnosti.
Iako na papiru često koristi formacije 4-2-3-1 ili 3-4-2-1, njegova se momčad tijekom igre neprestano transformira. Poznat je po konceptu "pražnjenja sredine terena", gdje vezni igrači ulaze visoko u posljednju liniju napada, stvarajući tako višak i zbunjujući suparničku obranu.
- Ne volim formacije. Igra je toliko fluidna, a protivnik se ne pritišće uvijek na isti način. Želim imati principe, trenutke u igri u kojima moji igrači znaju što trebaju učiniti - objasnio je Hürzeler u jednom intervjuu.
On od svojih igrača traži da budu donositelji odluka na terenu, da sami prepoznaju situacije i pronalaze rješenja. Brighton je pod njegovim vodstvom momčad koja pretrči najviše u ligi i ima najviše akcija kontrapresinga. Igraju s iznimno visokom obrambenom linijom, što od stopera poput Vuškovića zahtijeva ne samo brzinu i snagu, već i izvanrednu taktičku inteligenciju i hrabrost u igri s loptom.
Što Vuškovića čeka u svlačionici i na terenu
Vušković dolazi u svlačionicu koja je savršen spoj mladosti i iskustva. Konkurencija u obrani bit će mu kapetan i ikona kluba Lewis Dunk, a sredinom terena dirigira iskusni Pascal Gross, dok su u napadu najveće prijetnje japanski dribler Kaoru Mitoma i preporođeni engleski napadač Danny Welbeck.
Vušković je navodno bio izričito željan prelaska u Brighton, jer klub vidi kao idealnu sredinu za razvoj. U Brightonu postoji jasan i dokazan put za mlade igrače prema prvoj momčadi. Od Vuškovića će se očekivati da se brzo prilagodi na zahtjeve Hürzelerovog sustava, da bude miran pod pritiskom, precizan u dodavanjima i inteligentan u postavljanju kod visoko postavljene obrane.
(*uz korištenje AI-ja)
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