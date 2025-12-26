U šest godina od 200 do 20000 ljudi u dvorani i sporta broj dva: Rapidan uspon MMA-a kroz FNC

Bilo je to 5. listopada. 2019. godine kad je, za mnoge tad nepoznati Fight Nation Championship održao prvi event u staroj dvorani zagrebačkog American Top Teama. Tad ispred dvjestotinjak ljudi, uglavnom onih koji su trenirali u dvorani i podržavali borce koji su nastupali, a šest godina kasnije došlo je do toga da su nakon nogometaša u zemlji, MMA borci najveće sportske zvijezde u zemlji. Nije se to dogodilo slučajno, već s predanim trudom i radom ekipe FNC-a s kojom je uvelike stasala organizacija, ali i sami borci koji su od toga na velikom dobitku.

