UFC Fight Night Perth: Dvojica Hrvata nastupaju u elitnoj MMA organizaciji. Kad i gdje gledati?

UFC se 2. svibnja vraća u Australiju, gdje će RAC Arena u Perthu ugostiti novi Fight Night s jakim lokalnim i regionalnim pečatom. Priredba počinje u 23 sata po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Arena Fightu, a poseban interes izazivaju nastupi dvojice boraca hrvatskog podrijetla - Branda Perčića (31 godina, 6-1) i Stevea Ercega (30, 13-4).

Perčić je u kratkom roku postao jedno od najzanimljivijih imena teške kategorije. U prva dva UFC nastupa ostvario je dvije pobjede nokautom u prvoj rundi. Najprije je u debiju u Perthu ekspresno završio Elishu Ellisona, a potom je u ožujku u Londonu na isti način svladao Louiea Sutherlanda. U oktogonu je ukupno proveo manje od četiri minute.

Njegov put do UFC-a bio je nesvakidašnji. Iako se trebao dokazati u Dana White Contender Seriesu, do te borbe nikada nije došlo, no unatoč tome dobio je ugovor s najjačom svjetskom MMA organizacijom. Trenira u slavnoj dvorani City Kickboxing na Novom Zelandu, iz koje dolaze šampioni poput Alexa Volkanovskog i Israela Adesanye, a kako bi radio s najboljima, preselio se i dvije godine živio praktički u dvorani i automobilu.

Perčić nikada ne skriva svoje podrijetlo. Roditelji su mu iz Splita i s Dugog otoka, a u borbe redovito ulazi ogrnut hrvatskom zastavom uz pjesmu Ivana Mandića "Hrvatska zastava".

U Perthu ga čeka najteži ispit dosadašnje karijere. Protivnik mu je Shamil Gaziev (36, 14-2), 14. teškaš svijeta koji nastupa pod zastavom Bahreina. Regionalna publika pamti ga po pobjedi nokautom protiv Darka Stošića u Braveu, koja mu je otvorila vrata Contender Seriesa i UFC-a. U organizaciji trenutačno ima omjer 3-2, a posljednji put borio se u studenom kada ga je Waldo Cortes-Acosta nokautirao u prvoj rundi. Za Perčića je ovo velika prilika jer bi pobjedom nad rangiranim borcem mogao i sam ući među najbolje u “kraljevskoj” diviziji.

Erceg želi povratak u utrku za pojas

U sunaslovnoj borbi večeri nastupa Erceg, miljenik domaće publike u Perthu i borac nadimka “Astroboy”. Za razliku od Perčića, Erceg je već etablirano ime u UFC-u i bivši izazivač za naslov u muha kategoriji. Prije dolaska u UFC dominirao je australskom scenom kao prvak organizacije Eternal MMA, a njegovu karijeru obilježava svestranost, ponajviše zahvaljujući uspjesima u hrvanju slobodnim stilom gdje je bio i nacionalni prvak.

Vrhunac karijere zasad mu je borba za naslov protiv Alexandrea Pantoje, u kojoj je pružio iznimno jak otpor, ali je na kraju izgubio sudačkom odlukom nakon pet rundi. Tijekom UFC puta upisao je značajne pobjede protiv Davida Dvořáka, Alessandra Coste i Matta Schnella, kojeg je nokautirao i zaradio bonus za izvedbu večeri. Porazi od boraca poput Kaija Kara-Francea i Brandona Morena nisu ga izbacili iz vrha, nego su dodatno potvrdili njegovu kvalitetu.

Sada ga čeka iskusni veteran Tim Elliott, bivši izazivač za naslov, a Erceg ovom borbom želi prekinuti negativan niz i ponovno se uključiti u borbu za pojas.

Della Maddalena predvodi spektakl

Glavnu borbu večeri predvodit će domaći borac Jack Della Maddalena protiv opasnog Brazilca Carlosa Pratesa. Maddalena se vraća nakon poraza od Islama Mahačeva, dok je Prates u velikom naletu. U UFC-u ima sedam nastupa i šest pobjeda, svih šest nokautom.

Na priredbi će nastupiti i neka dobro poznata imena. Beneil Dariush vraća se nakon teškog nokauta i traži povratak protiv Quillana Salkillda, koji je u seriji pobjeda, dok će publiku ponovno zabavljati i karizmatični teškaš Tai Tuivasa. Australac je u nizu od šest poraza, a izlaz iz krize tražit će protiv Louiea Sutherlanda.

