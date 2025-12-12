Obavijesti

NEVJEROJATNA LINDSEY

Ugradila je metal umjesto kosti pa pomaknula granice skijanja: 'Hvala svima koji nisu vjerovali'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Sedam godina, osam mjeseci i 29 dana. Toliko je vremena prošlo od 14. ožujka i spusta u švedskom Areu, gdje je američka skijašica ostvarila 82. pobjedu u svojoj velikoj karijeri. Činilo se i posljednju

Mislim da sam imala dobru utrku, ali sam napravila nekoliko pogrešaka zbog kojih sam uzbuđena za sutrašnju utrku, riječi su pobjednice spusta u St. Moritzu, Lindsey Vonn (41). Iako je to samo jedna od čak 83 pobjede u njezinoj velikoj karijeri, ova će ostati upamćena u povijesti, i to iz nekoliko razloga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava Filipa Zubčića 01:42
Izjava Filipa Zubčića | Video: Hrvatski skijaški savez

Naime, Vonn se umirovila u proljeće 2019. godine. Iako su joj nedostajale četiri pobjede kako bi prestigla rekord Ingermana Stenmarka, ozljede i bol u koljenu samo su se gomilali, a Amerikanka je morala reći - dosta. Oprostila se od sporta u kojem je ispisala povijest i nastavila sa svojim životom.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Ali, nešto u njoj nije joj dalo mira. Imala je osjećaj kako njezina priča nije gotova. Napravila je totalnu rekonstrukciju koljena i umjesto dijela kosti stavila titanij!  Pa postala "željezna dama" na skijama.

Slavila nakon sedam godina i osam mjeseci

Sedam godina, osam mjeseci i 29 dana. Toliko je vremena prošlo od 14. ožujka i spusta u švedskom Areu, gdje je američka skijašica ostvarila 82. pobjedu u svojoj velikoj karijeri. Činilo se i posljednju. Ali, u petak je pomaknula granice izvedivog u vrhunskom skijanju i postajala najstarija pobjednica ili pobjednik jedne utrke Svjetskog kupa. Do danas je taj rekord držao legendarni švicarski skijaš Didier Cuche, koji je 2012. s čak 37 godina slavio u Crans Montani.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

- Prije ovoga sam nazvala svojeg oca, snažno je plakao. Nikad u životu ga nisam vidjela tako emotivnog. I mene je rasplakao. Puno mi znači ova pobjeda, ljetos sam znala da sam na pravom putu i da se isplatio sav ovaj naporan rad - rekla je Vonn nakon utrke.

Svojem je timu ljetos priključila legendarnog norveškog skijaša Aksela Lunda Svindala (42), koji ju je usmjerio u pravi smjer.

- Naporno sam radila s cijelom ekipom. Angažirala sam Aksela i svi smo baš intenzivno radili. Znala sam da dobro skijam, ali teško je procjeniti do prve utrke u sezoni. Malo sam brža nego što sam očekivala, imala sam odličnu utrku, ali sam i napravila neke pogreške - rekla je za Eurosport i nastavila...

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Aksel mi je rekao na početku utrke rekao kako je Soffia (Goggia, jedna od favoritkinja, op. a.) dosta loše skijala u gornjem dijelu, ali je izvukla vrijeme u donjem dijelu staze. Tako da sam zaključila da moram biti mirna i precizna u gornjem dijelu kako bih prenijela svoju brzinu. Htjela sam biti dinamična i to je bilo prilično solidno.

Mnoge je iznenadila jer je bila u zaostatku nakon brzog, ravnijeg dijela, dok je u tehničkom dijelu staze nadoknadila više od sekunde i stvorila veliku prednost.

Počela je kao slalomašica

- Aksel (Lund Svindal, op. a.) lijepo je objasnio prije nekoliko dana na konferenciji, ljudi misle da sam odlična u "klizanju", ali sam zapravo bolja u zavojima. Počela sam kao slalomašica, trudim imati čiste zavoje s puno snage. Tu je trenutačno moje najbolje skijanje, u zavojima. 

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Zahvalila se i kritičarima.

- Moram zahvalitima svima koji u mene nisu vjerovali! To mi daje puno motivacije. Iznenađena sam što to ljudi još uvijek nisu shvatili. Postajem snažnija svaki put kad netko kaže nešto loše o meni. Svaki me put to motivira. Voljela bih da nastave s time! - zaključila je 41-godišnja Amerikanka koja se, izgleda, okupala u fontani mladosti...

Već se u subotu Lindsey vraća na snijeg. Još je jedan spust planiran na padinama švicarskog St. Moritza, a počinje u 10.45 sati. Skijašice u nedjelju čeka i superveleslalom od 10.45 sati.

