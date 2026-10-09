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Ulaznice za veliku borbu Furyja i Joshue planule u sat vremena

Piše HINA,
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Ulaznice za veliku borbu Furyja i Joshue planule u sat vremena
Foto: John Sibley
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Fury i Joshua izazvali pomutnju: ulaznice za njihov mega-okršaj u Cardiffu planule su za manje od sat vremena, a interes je bio ogroman

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Ulaznice za dugo očekivani dvoboj dvojice najboljih britanskih boksačkih teškaša Tysona Furyja i Anthonyja Joshue koji će se održati 11. prosinca u Cardiffu rasprodane su u manje od sat vremena od puštanja u prodaju, objavili su britanski mediji.

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Prošloga mjeseca objavljeno je kako će se Fury i Joshua boriti na Principality stadionu u Cardiffu kapacitet kojega je oko 80,000 mjesta, a u samo nekoliko minuta od početka prodaje ulaznica putem interneta registrirano je oko 500,000 prijava za kupnju.

Raspon cijena ulaznica kretao se od 88.50 funti di 13128 funti. Dvoboj dvojice bivših svjetskih prvaka više je puta otkazivan te su se mnogi ljubitelji boksa pribojavali kako se nikada niti neće dogoditi.

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