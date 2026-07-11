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PRED ČETVRTFINALE

Upozorenje za Haalanda: 'Ako izbaci Englesku, čeka ga pakao'

Piše Bruno Lukas,
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Upozorenje za Haalanda: 'Ako izbaci Englesku, čeka ga pakao'
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Bivši australski nogometaš Robbie Slater upozorio je Erlinga Haalanda da ga čeka neprijateljski doček u Premier ligi ako pomogne Norveškoj izbaciti Englesku sa Svjetskog prvenstva

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Robbie Slater, bivši australski nogometaš, upozorio je Erlinga Haalanda na posljedice ako Norveška izbaci Englesku u četvrtfinalu.

- Haaland igra u Engleskoj, ako zabije dva gola i izbaci Englesku, mora se vratiti i igrati u Premier ligi. Izviždati će ga posvuda. Znamo njegov karakter, može to podnijeti. Ali bit će dramatično - rekao je.

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Slater, koji komentira za Stan Sport, istaknuo je da su Englezi favoriti, ali da je Norveška s Haalandom, u takvoj formi, itekako dobra ekipa.

Haaland je zabio već sedam golova u samo četiri nastupa, a psihološku igru uoči utakmice već je dobro odigrao. Izjavio je da je 'vjerojatnost norveške pobjede jako niska' i pozvao novinare da sav pritisak stave na Englesku.

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Engleski reprezentativac Nico O'Reilly, Haalandov suigrač iz Cityja, odgovorio je mirno.

- Erling je Erling. Opasan je u kaznenom prostoru. Ali prvo mu moraju dati loptu. Mislim da nam utišavanje Erlinga daje pravu priliku za pobjedu - rekao je.

Engleski kapetan Harry Kane ulazi u utakmicu sa šest golova i zaostatkom od jednog za Haalandovim rekordnim tempom.

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Engleska ne može računati na stopera Jarella Quansaha koji je zbog crvenog kartona u utakmici s Meksikom dobio dvoutakmičnu zabranu, dok Bellingham igra s jednim žutim kartonom i jednim korak od isključenja.

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