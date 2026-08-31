Usik nije vjerovao u Hrgovića, ali sada mora čestitati: 'Dokaz da je u ringu moguće baš sve'

Godinama je Filip Hrgović čekao večer koja će promijeniti njegovu karijeru. Protiv Mosesa Itaume napokon ju je dočekao. Hrvatski teškaš postao je svjetski prvak i osvojio IBF-ov pojas, i to nakon borbe u kojoj je do posljednjih trenutaka morao vjerovati da može preokrenuti sve, što je i uspio. Mnogima je prije meča Hrgović bio veliki autsajder pa tako i za velikog Oleksandra Usika.

- Hrgović nije velik test, ali i dalje je test. Itauma je za mene poseban tip jer je jako opušten prije, tijekom i nakon borbe. On je budućnost - poručio je slavni ukrajinski boksač te na kraju morao "pojesti" svoje riječi. Ipak, čestitao je Hrgoviću na tituli.

The Itauma vs Hrgovic fight is another reminder of how unpredictable boxing can be. Anything can happen once you step into the ring.



Congratulations, Filip on a great victory!



Moses, this is not the end. Come back stronger and keep moving forward. Your journey has only just… pic.twitter.com/aSltn8rMIY — Oleksandr Usyk (@usykaa) August 31, 2026

- Borba između Itaume i Hrgovića još je jedan podsjetnik na to koliko boks može biti nepredvidiv. Sve se može dogoditi jednom kad zakoračiš u ring. Čestitke Filipu na velikoj pobjedi! Moses, ovo nije kraj. Vrati se jači i nastavi dalje. Tvoje put je tek počelo! - napisao je Usik na društvenim mrežama.

Hrgović je postao IBF-ov prvak upravo nakon što je Usik odustao od te titule te je mjesto prvaka ostalo upražnjeno.