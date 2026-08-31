Obavijesti

Sport

Komentari 3
PORUKA ZA 'EL ANIMALA'

Usik nije vjerovao u Hrgovića, ali sada mora čestitati: 'Dokaz da je u ringu moguće baš sve'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Usik nije vjerovao u Hrgovića, ali sada mora čestitati: 'Dokaz da je u ringu moguće baš sve'
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrgović šokirao boksački svijet i u ludoj borbi protiv Itaume uzeo IBF pojas! Usik mu je ranije poručio da nije veliki test, a sada mu mora čestitati

Admiral

Godinama je Filip Hrgović čekao večer koja će promijeniti njegovu karijeru. Protiv Mosesa Itaume napokon ju je dočekao. Hrvatski teškaš postao je svjetski prvak i osvojio IBF-ov pojas, i to nakon borbe u kojoj je do posljednjih trenutaka morao vjerovati da može preokrenuti sve, što je i uspio. Mnogima je prije meča Hrgović bio veliki autsajder pa tako i za velikog Oleksandra Usika.

- Hrgović nije velik test, ali i dalje je test. Itauma je za mene poseban tip jer je jako opušten prije, tijekom i nakon borbe. On je budućnost - poručio je slavni ukrajinski boksač te na kraju morao "pojesti" svoje riječi. Ipak, čestitao je Hrgoviću na tituli.

- Borba između Itaume i Hrgovića još je jedan podsjetnik na to koliko boks može biti nepredvidiv. Sve se može dogoditi jednom kad zakoračiš u ring. Čestitke Filipu na velikoj pobjedi! Moses, ovo nije kraj. Vrati se jači i nastavi dalje. Tvoje put je tek počelo! - napisao je Usik na društvenim mrežama.

Hrgović je postao IBF-ov prvak upravo nakon što je Usik odustao od te titule te je mjesto prvaka ostalo upražnjeno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Prijelazni rok se bliži kraju! Hajduk je krenuo po igrača iz francuske 2. lige?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prijelazni rok se bliži kraju! Hajduk je krenuo po igrača iz francuske 2. lige?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'
FOTO: HRAM 'ZVIJERI'

ZAVIRITE U HRGINU DVORANU Na zidu deset Božjih zapovijedi, pokojni tata i poruka: 'Pazi...'

Hrgovićeva tajna baza u Novom Jelkovcu izgleda kao svemirski brod: profesionalni ring, murali boksačkih ikona, motivacijske poruke i vjerski detalji
Nizozemska - Hrvatska 99-101: Naši kao Hrgović! Preokret u drametini za korak do SP-a...
KAKVA UTAKMICA

Nizozemska - Hrvatska 99-101: Naši kao Hrgović! Preokret u drametini za korak do SP-a...

Velika, teška i važna pobjeda Hrvatske protiv izuzetno raspoložene Nizozemske. Na kraju slavlje naših 101-99 nakon što su gubili gotovo cijeli susret. Ako Izrael dobije Latviju, Hrvatska je na Mundobasketu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026