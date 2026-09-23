Utrka Formule 1 ovog tjedna ne vozi se u nedjelju. Ovo je razlog

Ljubitelji Formule 1 morat će prilagoditi svoje uobičajene vikend navike jer se nadolazeća Velika nagrada Azerbajdžana u Bakuu održava u subotu, 26. rujna. Iako su nedjeljne utrke zlatni standard i duboko ukorijenjena tradicija ovog sporta, povremeni izuzeci postali su normalan dio modernog trkaćeg kalendara. Organizatori su odlučili pomaknuti cijeli trkaći vikend za jedan dan unaprijed, što u praksi znači da prava akcija na uličnoj stazi počinje već u četvrtak prvim slobodnim treninzima.

Razlog za ovu naizgled neobičnu promjenu rasporeda na iznimno atraktivnoj stazi pokraj samog Kaspijskog jezera nije komercijalne ni televizijske prirode, već je strogo vezan uz izrazito važan nacionalni dan žalosti u zemlji domaćinu koji se svake godine tradicionalno obilježava u nedjelju.

Foto: Jakub Porzycki

Do pomicanja utrke na subotu došlo je na izravan zahtjev azerbajdžanskih vlasti i lokalnih sportskih promotora. Naime, u nedjelju, 27. rujna, cijeli Azerbajdžan obilježava Dan sjećanja. Taj je poseban datum odabran za nacionalno odavanje dužnog poštovanja i počasti brojnim vojnicima koji su tragično izgubili svoje živote tijekom Drugog rata u Gorskom Karabahu, poznatog u zemlji i kao Domovinski rat, koji se odvio tijekom 2020. godine u regiji.

Oružani sukob između Azerbajdžana i Armenije oko spornog teritorija započeo je upravo 27. rujna i trajao je puna četrdeset i četiri dana, a formalno je završio potpisivanjem mirovnog sporazuma o trajnom prekidu vatre u studenom. U prosincu te iste teške godine, azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev potpisao je poseban službeni dekret kojim se taj točan dan proglašava službenim Danom sjećanja na nacionalnoj razini.

Kako bi se pametno izbjeglo održavanje veselog sportskog i zabavnog spektakla na strogi dan nacionalne žalosti, vodstvo Formule 1 bez ikakvog je oklijevanja pristalo na ustupak i mijenjanje svoje dugogodišnje tradicije isključivo iz dubokog poštovanja prema državi koja uspješno organizira ovo natjecanje od 2016. godine.

Foto: Jakub Porzycki

Zbog poštivanja Dana sjećanja, cijeli se službeni raspored trkaćeg vikenda pomaknuo za točno dvadeset i četiri sata unatrag. Uobičajeni medijski dan prebačen je na srijedu, a vozači su već odradili svoje brojne obaveze pred prisutnim novinarima. Prvi i drugi slobodni treninzi voze se u četvrtak ujutro i poslijepodne. Treći slobodni trening i iznimno važne kvalifikacije na rasporedu su u petak, dok će se glavna utrka duga točno pedeset i jedan krug voziti u subotu s početkom u podne po srednjoeuropskom vremenu.

Iako je prvotno ovo pomicanje bilo isključivo iz pijeteta prema žrtvama rata, momčadima je na kraju posve slučajno donijelo jednu veliku olakotnu okolnost. Utrka u Bakuu sada službeno označava početak iznimno napornog niza od čak tri utrke zaredom na dalekom azijskom kontinentu. Naime, nakon što je utrka u Bahreinu otkazana ranije u godini zbog ozbiljne nestabilnosti u tamošnjoj regiji, Formula 1 je naknadno i pomalo neočekivano ubacila utrku na legendarnoj stazi Sepang u Maleziji točno između Azerbajdžana i zahtjevne ulične staze u Singapuru.

S obzirom na to da su sve prisutne momčadi iznenada suočene s ogromnim logističkim izazovom premještanja opreme preko pet tisuća kilometara od vjetrovitog Bakua do sparnog Kuala Lumpura, dodatni dan koji su dobili ranijim završetkom azerbajdžanske utrke u subotu pokazao se kao pravi spas za kronično umorne mehaničare i logističko osoblje.

Povijest subotnjih utrka u Formuli 1

Ovo svakako nije prvi put da elitno automobilističko natjecanje svjesno odstupa od svog strogog nedjeljnog pravila. Od svog spektakularnog povratka u trkaći kalendar 2023. godine, Velika nagrada Las Vegasa redovito se održava subotom kasno navečer pod tisućama svjetala reflektora, iako to za mnoge vjerne europske gledatelje znači rano nedjeljno jutro pred malim ekranima zbog velike vremenske razlike.

Foto: Jakub Porzycki

Tijekom sezone 2024. utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji također su privremeno prebačene na subotu. Glavni razlog tada je bio sam početak islamskog svetog mjeseca Ramazana, zbog čega je cijeli uvodni dio te sezone morao biti prerađen u zadnji čas. Zavirimo li pak malo dublje u bogatu povijest natjecanja, subotnje su utrke nekada bile znatno češće. Velika nagrada Južne Afrike 1985. godine vozila se u subotu, a slavna Velika nagrada Velike Britanije redovito se održavala tog istog dana sve do davne 1975. godine kada je konačno prešla na nedjelju.

Antonelli juriša prema naslovu prvaka

Dok se karavana prilagođava novom rasporedu i ubrzano priprema za opasne izazove u Bakuu, stanje u ukupnom vozačkom prvenstvu postaje iz utrke u utrku sve jasnije. Talentirani mladi talijanski vozač Andrea Kimi Antonelli dolazi u Azerbajdžan s ogromnom bodovnom prednošću i djeluje apsolutno nezaustavljivo na stazi. Nakon izrazito dominantnih izdanja i fantastičnih uzastopnih pobjeda na brzoj legendarnoj Monzi te na potpuno novoj uličnoj stazi u Madridu, senzacionalni mladi vozač Mercedesa izgradio je zbilja impresivnu razliku u odnosu na svoje najbliže pratitelje.

Foto: Jakub Porzycki

Antonelli trenutačno suvereno vodi u ukupnom poretku vozača s čak 292 osvojena boda. Njegov iskusniji momčadski kolega George Russell nalazi se na drugom mjestu s 211 bodova. Razlika od velikih osamdeset i jednog boda stavlja dosad nezapamćen pritisak na ostatak vozačkog grida jer do samog kraja ove uzbudljive sezone ostaje samo osam utrka.

Svaki novi Antonellijev trijumf dodatno i nepovratno smanjuje šanse njegovim suparnicima da ga ozbiljno ugroze u borbi za toliko željenu titulu. Treće mjesto u poretku drži iskusni Lewis Hamilton u crvenom Ferrariju sa 191 bodom, uporno pokušavajući zadržati kakav-takav rezultatski priključak.

Mercedes dominira poretkom konstruktora

Osim glavnog vozačkog prvenstva, njemačka momčad apsolutno dominira i u onom jednako važnom konstruktorskom poretku. Zahvaljujući nevjerojatnoj formi i zavidnoj konstantnosti obojice svojih vozača, Mercedes se nalazi potpuno čvrsto na samom vrhu sa zavidna 503 boda.

Na drugom mjestu trenutačno se nalazi talijanski Ferrari s 358 osvojenih bodova, dok treću poziciju drži povratnik u staru formu McLaren s 306 bodova. Iako su obje momčadi pokazale brojne bljeskove prave trkaće genijalnosti tijekom dosadašnje sezone, ni jedni ni drugi jednostavno nisu uspjeli spojiti dovoljno dobrih trkaćih vikenda u nizu kako bi ozbiljnije ugrozili trenutačne lidere iz njemačkog tabora. S druge strane garaže, momčad Red Bulla se ove sezone silno muči s pronalaskom onih optimalnih postavki za stazu, zbog čega redovito gube bodovni korak.

Baku nikome ne prašta pogreške na stazi

Unatoč komfornoj prednosti u prvenstvu, Kimi Antonelli i cijela pobjednička momčad Mercedesa vrlo dobro znaju da ulična staza u Bakuu može preokrenuti cijelu sezonu naglavačke u samo jednoj stotinki sekunde. Od svog prvog spektakularnog izdanja 2016. godine, ova je specifična staza izgradila zaista strašnu reputaciju jedne od najbržih, ali istovremeno i uvjerljivo najnepredvidljivijih staza.

S ukupnom dužinom od nešto više od šest kilometara, staza gledateljima i vozačima redovito nudi potpuno ekstreman kontrast. S jedne strane nalazi se najduži pravac u cijeloj godini, dugačak gotovo dva i pol kilometra, gdje aerodinamički bolidi bez ikakvog napora jure znatno preko tristotinjak kilometara na sat, a jaki zračni slipstream često rezultira fantastičnim pretjecanjima i zastrašujućim borbama po tri bolida rame uz rame prema teškom prvom zavoju. S druge pak strane, staza iznenada prolazi kroz iznimno uski srednjovjekovni dio starog grada. Zavoji koji usko vode oko impresivnog starog dvorca na nekim su mjestima široki jedva 7,6 metara.

Foto: Ramil Sitdikov

Svi prisutni vozači u glavi jasno imaju na umu prošlogodišnju dramatičnu utrku u kojoj je talentirani Oscar Piastri stigao u Azerbajdžan kao vodeći u ukupnom prvenstvu i glavni favorit, no nakon samo jedne naizgled male nepažnje i pogreške na kočenju snažno je udario i završio u tvrdoj zaštitnoj ogradi te tako ostao potpuno praznih ruku. Taj poznati incident jasno služi svima kao najoštrije upozorenje da se dragocjeni bodovi nikada ne smiju bahato upisivati prije nego što službeno padne crno-bijela zastavica na cilju.