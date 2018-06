Užasan dan Suareza: Fulao baš sve pa htio udariti protivnika...

Urugvaj je jedva nekako dobio Egipat na uvertiri Mundijala 1-0 i tako opravdao očekivanja, no pobjedu su čekali do 90. minute kada je stoper Jose Gimenez iz prekida spasio stvar.

Nije to bio dan mega napada Luis Suarez - Edinson Cavani, iako je PSG-ov golgeter kvalitetno odradio kreacijski dio. Namjestio je kolegi iz Barcelone nekoliko dobrih šansi, no Suarez je uspio sve promašiti.

Počeo je tući sve oko sebe...

Foto: DARREN STAPLES

U 25. 46. te posebno u 74. na dodavanje Cavanija Suarez je ispadao užasan. Promašio je inače sjajni napadač sve što se dalo promašiti i bio je tako loš da je slavni Gary Lineker napisao kako je u ovoj utakmici od njega bolji bio i Mohamed Salah.

Salah, koji nije igrao niti minute za Egipat jer se još oporavlja od ozljede.

Mo Salah has been better than Luis Suarez in this game.