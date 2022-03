Hrga najavio idući meč: Diaz mi više nije trener. U svojoj glavi sam favorit ja, na papiru - Kinez

Mogli bi komotno ovo nazvati 'tko čeka, taj dočeka' jer znate koliko smo čekali na ovu borbu i što se sve izdogađalo u posljednjih i više od godinu dana. Promijenilo se tu puno protivnika, datuma, puno je bilo problema, ali uspjeli smo sve dogovoriti i ne sve samo da smo dogovorili meč, nego smo i dogovorili sa stilom, započeo je Filip Hrgović (29, 14-0) koji će se 7. svibnja u Las Vegasu boriti protiv Zhileija Zhanga (38, 23-0-1).

PRATITE UŽIVO NAJAVU MEČA

A sam će meč biti na priredbi koju predvodi jedan od ponajboljih boksača svijeta Saul ‘Canelo’ Alvarez (37, 57-1-2) kojeg čeka okršaj protiv Dmitryja Bivola (31, 19-0).

- To je jedan od najpopularnijih boraca današnjice, a ja sam co-main event i mislim da je to jao dobar posao mog menadžera i promotora. S tim čekanjem sam i zaslužio ovako nešto, jedan poklon da se borim na takvoj priredbi u Las Vegasu. Krenuo sam s pripremama odavno, već poslije nove godine pa sam negdje u dvanaestom tjednu priprema - rekao je najbolji hrvatski teškaš.

Glavni trener će mu za ovu borbu biti Yousef Hasan koji će ga spremati za najveći izazov u dosadašnjem dijelu karijere.

- Nedavno smo se vratili s Tenerifa gdje smo bili na pripremama s kontra gardašem na sparingu. Radili smo boksačke i kondicijske treninge, bio je to dobar kamp, a sad nam je ostalo šest-sedam tjedana za sparinge, tehniku i taktiku. Tamo negdje početkom svibnja očekujemo da ćemo biti u Las Vegasu. Tamo ćemo zadnji tjedan raditi vježbe i napasti na 'Big Banga' - rekao je Hasan, a Hrga mu dobacio da će napasti kineski zid.

Mogli bi komotno ovo nazvati 'tko čeka, taj dočeka' jer znate koliko smo čekali na ovu borbu i što se sve izdogađalo u posljednjih i više od godinu dana. Promijenilo se tu puno protivnika, datuma, puno je bilo problema, ali uspjeli smo sve dogovoriti i ne sve samo da smo dogovorili meč, nego smo i dogovorili sa stilom, započeo je Filip Hrgović (29, 14-0) koji će se 7. svibnja u Las Vegasu boriti protiv Zhileija Zhanga (38, 23-0-1).

Glavni trener će mu za ovu borbu biti Yousef Hasan koji će ga spremati za najveći izazov u dosadašnjem dijelu karijere.

- Nedavno smo se vratili s Tenerifa gdje smo bili na pripremama s kontra gardašem na sparingu. Radili smo boksačke i kondicijske treninge, bio je to dobar kamp, a sad nam je ostalo šest-sedam tjedana za sparinge, tehniku i taktiku. Tamo negdje početkom svibnja očekujemo da ćemo biti u Las Vegasu. Tamo ćemo zadnji tjedan raditi vježbe i napasti na 'Big Banga' - rekao je Hasan, a Hrga mu dobacio da će napasti kineski zid.

- Mislim da će Zhangu biti teže probiti atmosferu u Vegasu jer je on tamo prvi put, a mi ne. Nećemo juriti nokaut niti prekid, ići ćemo rundu po rundu i skupit bodovnu razliku, a onda ako se nudi prilika, Filip ga neće štedjeti. Iskusniji je od nas, ali mi imamo mladost, snagu, agresivnost i želju za pobjedom. Čekamo taj meč dugo i nećemo ga propustiti. Filip će pobijediti i onda ćemo se 'rihtati' za naslov, ako Bog da - jasan je Hrgin trener Hasan.

Podsjetimo, redom su otpadali Luis ‘King Kong’ Ortiz (42, 33-2), Joseph Parker (29, 30-2), Tony Yoka (29, 11-0), Agit Kabayel (29, 21-0), Murat Gassiev (28, 28-1) i bivši svjetski teškaški prvak Andy Ruiz (32, 34-2), zatim i Demsey McKean (31, 20-0), ali sad je sve riješeno i dogovoreno.

- Imamo sedam tjedana do borbe, Kinez sad neće pobjeći kao ostali. Matchroom kreće s prodajom ulaznica, a mi smo se odlučili za put preko IBF-a da dobijemo elimination fight. Sad kad smo to dobili, siguran sam da će Filip pobijediti, a onda smo u poziciji obaveznog izazivača. IBF kao Savez to najjače poštuje. Možda smo malo duže čekali, ali kad dobijemo borbu i poziciju, možemo očekivati da ćemo u narednih 12-18 mjeseci napasti svjetsku titulu - jasan je Hrgovićev menadžer Željko Karajica.

Kinez ima 38 godina i kako runde odmiču, ostaje bez snage gdje bi Hrgović trebao tražiti svoju prednost.

- Najveća prednost u tom meču mi je izdržljivost i spremnost. On pada u kasnijim rundama, veliki je to problem za mnoge velike ljude. Činjenica je da zna boksati i da je tehnički dobar i brz za svoju veličinu, ali pada u kasnijim rundama. To je problem mnogim teškašima, ali ja nisam među njima. Oduvijek mi je to bila dobra, ako ne i najbolja strana. Sigurno da će taktika biti da se u prvih nekoliko rundi ne ide u izmjene i da se tu ne pokušava završiti već, nego da ga se odvede u duboke vode. Sparing partneri će svi biti kontraši, a znamo da ih ima malo, možda manje od 10% i uvijek je malo problematično pripremiti taktiku, zato je potrebno imati dobre partnere.

Koeficijenti još nisu izašli, a u svim dosadašnjim mečevima je Hrgović bio poprilični favorit.

- S kim god idem u meč mislim da sam favorit. Na papiru vjerojatno nisam jer realno ima veće amaterske rezultate, srebro s Olimpijade i više mečeva u ringu. Na papiru vjerojatno nisam, ali u svojoj glavi - jesam. Rođen sam za velike stvari, tu nema greške. Ovakav meč čekam već dugo, vjerujem da ću biti najbolji kad dođu najbolji protivnici. Imam dobrog psihologa, zove se Isus iz Nazareta i već me dugo dobro priprema na psihološkoj razini i duhovnoj - rekao je Hrga.

A jedna novost je da najbolji hrvatski teškaš više ne surađuje s dosadašnjim trenerom Pedrom Diazom.

- Od konca prošle godine ne radim više s Pedrom. Došlo je do nekog zasićenja u tom našem odnosu, nismo se svađali, rastali smo se kao prijatelji. Ruka ruci. Ali jednostavno mislim da mi u ovoj fazi karijere koja slijedi treba nešto drugačije. Mislim da sam jako puno napredovao uz Pedra, da me digao na jedan potpuno drugi nivo. Tek kad sam došao kod njega prije par godina, vidio sam što znači trenirati na najvišem nivou. Vidio sam što znači jedan vrhunski trener koji ima već 40 godina iskustva u boksu - rekao je Filip pa se osvrnuo na to kakvog trenera želi:

- Želim trenera koji mi je posvećen 100%. On je vrhunski trener, ali dosta toga mu se događa u životu od boraca preko drugih stvari pa smo tu imali neke diskusije. Što se tiče boksačkog dijela pripreme, Pedro je vjerovao u tu fizičku pripremu, kondiciju, snagu i mislim da sam s njim, iako to volim, čak prejako trenirali u nekim fazama. Znale su se dogoditi sitne ozljede, rupturice, ali o tome nikad ne govorim jer ne želim da ispadne da tražim izgovore. U nekim mečevima sam znao ići u manjim ozljedama, ali mislim da sam sa spreman kondicijski odlično. Da sam brz, jak, da sam jednom riječju - životinja. Htio bih trenera koji se više fokusira na sami boks i vještinu, poslije zadnjeg meča sam bio u par vrhunskih dvorana, ali zasad nema još nove suradnje. Zasad se za ovaj meč pripremam s Yousefom, a u budućnosti bih išao u smjeru nekog američkog trenera - zaključio je Hrgović.