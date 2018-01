Pakleni direkt Hrgovića srušio Littlea! Pobijedio je u 4. rundi

1. RUNDA

Meč je počeo ispitivanjem, a prvi pravi direkt je uputio Little. Hrga je u meč ušao nešto opreznije nego do sada, primio jedan dobar udarac u jetru nakon čega je došlo do lijepe izmjene. Hrgović je stjerao Littlea uz konopce, plasirao nekoliko lijepih udaraca, a zatim skoro nokautirao protivnika pred kraj prve runde. Desnica je sjela na glavi Littlea, Hrgović je osvojio prvu rundu kod sudaca.