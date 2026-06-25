Dalić za Ganu priprema nekoliko promjena: P. Sučić blizu prvih 11, rotacije su moguće i u obrani?

Zlatko Dalić prošetao je danas Alexandrijom, američkom bazom hrvatske nogometne reprezentacije. U šetnji uz rijeku Potomac slagao je izbornik dobitnu kombinaciju za Ganu, posljednju utakmicu grupne faze SP-a, u koju 'Vatreni' ulaze s tri boda na kontu...

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I za tu utakmicu očekuje se nekoliko promjena u odnosu na sastav koji je započeo u pobjedi protiv Paname.

U prvih 11 trebao bi se vratiti Petar Sučić, ali još nije jasno tko od veznjaka onda ispada. Sučić iza sebe ima sjajnu sezonu u Interu, prototip je modernog veznjaka koji igra u oba smjera, sigurno će biti iznimno koristan u duelima s fizički moćnim Gancima. .

Također, moguće je i da će Duje Ćaleta-Car, koji je imao manjih problema s ozljedom zadnjih tjedana, za Ganu uskočiti u prvih 11 umjesto Marina Pongračića. Njegov partner u sredini obrane, ako ne bude problema, trebao bi biti Josip Šutalo.

Obje dosadašnje utakmice Zlatko Dalić krenuo je s Petrom Musom na poziciji devetke, Ante Budimir zabio je protiv Paname nakon što ga je zamijenio na poluvremenu, pa je vrlo lako moguće kako će Budimir dobiti prednost nad špicom Dallasa.

Pred izbornikom Dalićem sad su još dva dana da donese odluku.

- Vodi se polemika tko će početi, a važno je tko će završiti. Važno je da oni koji uđu donesu ritam i energiju - kazao je izbornik Dalić prije nekoliko dana...

Možda nemamo široku klupu kao Francuska, ali imamo mi i svojih jakih aduta. Mariju Pašaliću Dalić neizmjerno vjeruje i vjerojatno će dobiti svoje minute u utakmici protiv Gane. Jak u skoku, uvijek opasan iz drugog plana, može na šesticu, može na sedmicu, osmicu, desetku... Štogod Hrvatskoj zatreba.

Od ofenzivnih riješenja minutama se sigurno nada i Andrej Kramarić, još jedan igrač kojem Dalić dosta vjeruje je Nikola Vlašić, prvim minutama nadaju se i Igor Matanović i Toni Fruk...

Na Daliću je sad da nađe dobitnu kombinaciju koja će nas poslati u knockout fazu SP-a. A tamo, naučili smo na zadnja dva prvenstva, Hrvatskoj ide jako dobro...