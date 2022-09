Valdasova lutanja u Hajduk su unijela nemir. Novi kiks otvorio bi pitanja, ne samo oko trenera

Nekad je Slaven Belupo bio najdraži gost na Poljudu, otprilike svakih 5-6 godina izborili bi poneki remi, ali tri boda nikada,. Čak 34 puta zaredom vraćali su se kući bez pobjede kao jedni od starosjedilaca u elitnom društvu hrvatskog nogometa koji nikad nisu slavili na Poljudu. I onda, kako to obično biva, pobijedili su kad se tome baš nitko nije nadao. Na klupu Hajduka u studenom 2017. godine sjeo je Željko Kopić i sjajno započeo mandat, u sedam utakmica upisao je jedan remi i šest pobjeda, uključujući i one na Maksimiru i Rujevici, i onda, potpuno neočekivano izgubio od "svog" Slaven Belupa. Na Poljudu!?

Bili su Koprivničanci kobni za Hajduk i u prošlom prvenstvu, sjetimo se da su, tada još uvijek Gustafssonovu momčad, svladali u prvom ogledu u Koprivnici 3-2, a remi 0-0 iz travnja, koji je Dambrauskas morao odigrati bez Nikole Kalinića i Marka Livaje, označio je i kraj Hajdukovih ambicija u utrci za naslovom prvaka. Danas Slaven dolazi na Poljud kao hit prvenstva, kao drugoplasirana momčad na ljestvici, s pet bodova više od trećeplasiranog Hajduka koji ima dvije utakmice manje. Zekićeva momčad dolazi na Poljud opuštena, a s druge strane Hajduku gori pod petama. U dva od četiri natjecanja nisu polučili očekivani rezultat, izgubili su u finalu Superkupa i ispali iz Europe, i sada moraju tražiti spas sezone u domaćim natjecanjima. Predsjednik Jakobušić najavio je iskorak, a za to bi mu Dambrauskas, Livaja i društvo morali u kancelariju donijeti naslov prvaka.

A to će biti teška zadaća. Dinamo im je već odmakao na velikih 13 bodova prednosti, doduše s tri odigrana susreta više, ali porazi Hajduka u Maksimiru i Gradskom vrtu potvrdili su strahovanja da Dambrauskasova momčad na početku ove sezone nema šampionski korak. Kombinirano s Europom, Hajduk je upisao pet poraza u zadnjih šest utakmica, slavili su samo protiv Lokomotive na Poljudu! Istina, sada im slijedi nešto lakše razdoblje, do reprezentativne stanke dolaze im Slaven, Istra i Rijeka a putuju samo na najbliže gostovanje u Šibenik, no sve su to "nagazne mine" koje mogu otkinuti pokoji bod.

Ako Hajduk želi ostati u utrci za vrh, moraju pobjeđivati. U serijama! Počevši od Slaven Belupa. Može li to ova momčad? Po imenima bi morala, bez obzira na neuobičajeni ritam odigravanja utakmica na početku sezone, kao i trenerova lutanja oko sustava i postave koja su unijela nemir u svlačionicu i nezadovoljstvo među igrače. Dambrauskasu je, kao rijetko kojem treneru prije njega, ostala praktično kompletna momčad iz prošle sezone, koju je trebao samo malo nadograditi s par pojačanja i uigrati za novu sezonu. Ali, niti je sportski direktor Mindaugas Nikoličius pojačao momčad, samo je popunio rupe nastale odlascima, niti ju je Dambrauskas uigrao. Ili možda je, samo ona to ne pokazuje na utakmicama.

Kad se tome dodaju i objektivni problemi uoči današnje utakmice, poput smrtnog slučaja u obitelji Livaja, ozljeda kapetana Lovre Kalinića, Dina Mikanovića, Marca Fossatija..., kartona Antony Kalika, na koncu i poraza u Osijeku, jasno je da Dambrauskas očekuje Zekića s puno opreza. Jer Zekić dolazi na Poljud s tek jednim porazom ove sezone, onim od Dinama, dva remija s Osijekom i Šibenikom te četiri pobjede, od toga tri zadnje protiv Rijeke i Lokomotive na gostovanjima i Gorice u Koprivnici. Osim Dinama niti jedan suparnik Koprivničancima nije zabio više od jednoga gola.

- Sezona je tek počela, ima još 30 utakmica do kraja, samo ne smijemo više davati tako lake poklone suparnicima kao što smo ih davali u Osijeku i nekim ranijim susretima. Neke momčadi su startale u sezonu dobro, neke ne toliko dobro, mi smo imali i europske obaveze, ali sada smo imali tjedan za pripreme i moramo pokazati drugačije lice - kazao je Dambrauskas, koji će silom prilika morati opet ispremiješati momčad.

Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, večeras bi na golu opet trebao stajati Sentić, u zadnjoj liniji Lovrencsics, Awaziem, Elez i Melnjak, u sredini terena Sahiti, Fossati, Krovinović i Biuk, a ispred njih Livaja i Kalinić. Hoće li to, uz tradicionalno brojnu i glasnu podršku s tribina biti dovoljno za slavlje? Moralo bi, neki drugi scenarij otvorio bi mnoga kadrovska pitanja na Poljudu, ne samo kada je u pitanju trener...

