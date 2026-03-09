Vaterpolo: Splićani su doznali protivnika u borbi za polufinale

Splitski Jadran je za suparnika dobio Panathinaikos iz Atene u četvrtfinalu vaterpolskog Eurokupa, odlučio je ždrijeb u Zagrebu, a objavio HVS. Dubrovački Jug Adriatic osiguranje, ako pobijedi u uzvratu osmine finala 14. ožujka u Zagrebu kotorski Primorac, igrat će u četvrtfinalu protiv kragujevačkog Radničkog. Termini utakmica četvrtzavršnice su 18. i 28. ožujka, a Jadran prvu utakmicu igra u Ateni.

Suparnik jadranaša Panathinaikos je tijesno prošao osminu finala. Svladali su doma prvaka Crne Gore, Jadran iz Herceg Novog (11-10), da bi u gostima bilo 18-17 za Jadran. Tek je boljim izvođenjem peteraca (5-4) grčki sastav prošao dalje. Panathinaikos je međutim iznimno snažna momčad, ove sezone su potpuno izjednačeni s Olympiacosom, a nedavno su finale Grčkog kupa izgubili s golom razlike u zadnjim sekundama.

- Sada više nema lakog suparnika u ovoj fazi natjecanja, to je jasno kao dan", kazao je Jure Marelja, trener Jadrana. "Dobili smo opet suparnika po mjeri jer možemo igrati s njima. Mislim da nisu prekvalitetni, ne treba ih dizati na razinu nepobjedivosti, međutim treba ih i poštivati. Izbacili su Jadran iz Herceg Novog tijesno. U Grčkoj su dosad bez poraza u tamošnjem prvenstvu, a kad im se pogleda sastav, trenera i atmosferu na bazenu, znamo da je ispred nas težak i zahtjevan posao. Vjerujem da smo mu dorasli. -