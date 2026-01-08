Obavijesti

ZAHVALIO SE NA PODRŠCI

Slomljeni Joshua: Nisam znao koliko su moji prijatelji posebni

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Anthony Joshua proživljava šokantne trenutke nakon nesreće u Nigeriji. Dva člana njegova tima poginula, a planovi za budućnost su neizvjesni. Emotivna oproštajna poruka potresla mnoge

Admiral

Jedan od najdominantnijih boksača teške kategorije, Britanac Anthony Joshua (36), prolazi kroz najteže razdoblje svog života. Nakon stravične prometne nesreće u Nigeriji krajem prosinca, u kojoj je i sam sudjelovao, a u kojoj su život izgubila dva člana njegova tima i bliska prijatelja, Joshua se putem Instagrama oprostio od njih dirljivom objavom koja je potresla milijune njegovih obožavatelja diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila 01:38
Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila | Video: 24sata/Reuters

Joshua je podijelio crno-bijelu memorijalnu fotografiju svojih preminulih prijatelja, kondicijskog trenera Sine Ghamija i trenera Latifa Ayodelea, poznatog pod nadimkom Latz. Slika ih prikazuje nasmijane, s anđeoskim krilima u pozadini i golubicama koje simboliziraju mir, a Joshua se od njih oprostio emotivnim riječima.

IZBJEGAO SMRT Anthony Joshua trebao je sjediti na mjestu koje je vodilo u smrt! Iscurilo još šokantnih detalja...
Anthony Joshua trebao je sjediti na mjestu koje je vodilo u smrt! Iscurilo još šokantnih detalja...

- Hvala vam za svu ljubav i brigu koju ste pokazali mojoj braći. Nisam ni shvaćao koliko su posebni. Samo bih hodao s njima i zbijao šale, ne znajući da me Bog držao u prisutnosti velikih ljudi. Jako mi je teško, ali znam da je još teže njihovim roditeljima. Imam snažan um i vjerujem da Bog zna njihova srca. Neka se Bog smiluje mojoj braći - napisao je Joshua u emotivnom opisu. 

Foto: Instagram

Podsjetimo, sve se dogodilo samo deset dana nakon njegove velike pobjede nokautom protiv Jakea Paula u Miamiju, 19. prosinca. Naime, 29. prosinca, dok je boravio u posjetu Nigeriji, Joshua je bio putnik u terencu koji je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći.

OPORAVAK UZ OBITELJ Anthony Joshua se prvi put oglasio nakon stravične nesreće u kojoj je jedva ostao živ...
Anthony Joshua se prvi put oglasio nakon stravične nesreće u kojoj je jedva ostao živ...

On je prošao s lakšim ozljedama, no Ghami i Ayodele, ključni ljudi njegova tima, nažalost nisu preživjeli. Njihov sprovod održan je 4. siječnja u Londonu.

Foto: Instagram

Svi planovi za 2026. godinu, uključujući i dugo iščekivani spektakl protiv Tysona Furyja te pohod na treću svjetsku titulu, sada su pod velikim upitnikom.

