Slomljeni Joshua: Nisam znao koliko su moji prijatelji posebni

Jedan od najdominantnijih boksača teške kategorije, Britanac Anthony Joshua (36), prolazi kroz najteže razdoblje svog života. Nakon stravične prometne nesreće u Nigeriji krajem prosinca, u kojoj je i sam sudjelovao, a u kojoj su život izgubila dva člana njegova tima i bliska prijatelja, Joshua se putem Instagrama oprostio od njih dirljivom objavom koja je potresla milijune njegovih obožavatelja diljem svijeta.

Joshua je podijelio crno-bijelu memorijalnu fotografiju svojih preminulih prijatelja, kondicijskog trenera Sine Ghamija i trenera Latifa Ayodelea, poznatog pod nadimkom Latz. Slika ih prikazuje nasmijane, s anđeoskim krilima u pozadini i golubicama koje simboliziraju mir, a Joshua se od njih oprostio emotivnim riječima.

- Hvala vam za svu ljubav i brigu koju ste pokazali mojoj braći. Nisam ni shvaćao koliko su posebni. Samo bih hodao s njima i zbijao šale, ne znajući da me Bog držao u prisutnosti velikih ljudi. Jako mi je teško, ali znam da je još teže njihovim roditeljima. Imam snažan um i vjerujem da Bog zna njihova srca. Neka se Bog smiluje mojoj braći - napisao je Joshua u emotivnom opisu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, sve se dogodilo samo deset dana nakon njegove velike pobjede nokautom protiv Jakea Paula u Miamiju, 19. prosinca. Naime, 29. prosinca, dok je boravio u posjetu Nigeriji, Joshua je bio putnik u terencu koji je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći.

On je prošao s lakšim ozljedama, no Ghami i Ayodele, ključni ljudi njegova tima, nažalost nisu preživjeli. Njihov sprovod održan je 4. siječnja u Londonu.

Foto: Instagram

Svi planovi za 2026. godinu, uključujući i dugo iščekivani spektakl protiv Tysona Furyja te pohod na treću svjetsku titulu, sada su pod velikim upitnikom.