Pred Hajdukom je najvažnija utakmica dosadašnjeg dijela sezone, polufinale kupa protiv Gorice. Pobjedom bi Hajduk produžio nadu u osvajanje trofeja sve do kraja svibnja. Sutrašnja utakmica dat će odgovor i na pitanje karaktera momčadi, mogu li se igrači u par dana oporaviti od bolnog poraza u jadranskom derbiju.



Čeka nas važna utakmica, iako, za Hajduk je svaka sljedeća najvažnija utakmica. Polufinale je kupa, neki igrači su dobili udarce, ali to je očekivano nakon teške utakmice, 99% igrača je spremno. Zadnji put je Lovre trebao igrati pa je iznenada dobio temperaturu. Vjerujem da je ovaj put sve u redu i da će igrati sutra. Krovinović još uvijek nije spreman, mi se nadamo napretku i boljoj izvedbi nego u prošloj utakmici te prolasku u finale kupa.

Jeste li vidjeli gdje ste pogriješili u analizi utakmice protiv Rijeke?

- Analizirali smo utakmicu nekoliko puta, danas ćemo vidjeti igrače i prenijeti im što smo vidjeli. U prvom dijelu nismo ušli s dobrom energijom dok smo igrali uz vjetar. Nismo pritisnuli suparnika, oni su pritisnuli nas, no bili smo i dalje ravnopravni. Znali smo što moramo napraviti, da mi moramo pritisnuti njih i neutralizirati neke njihove važne igrače. U obrani nije bilo problema ali gol mijenja utakmicu. Čim su ušli u naš kazneni prostor primili smo gol. Nakon toga smo uzeli posjed, oni su bili sretni što su nam ga mogli propustili.

- Na žalost mi nismo dobro kreirali. Do sada smo imali prosjek od tri gola po utakmici a protiv Rijeke smo zabili jedan gol. U drugom dijelu, pogotovo u početku, dobro smo ušli u utakmicu, imali smo neke šuteve, kornere, zabili smo i gol, ali opet smo primili gol iz pogreške koju ne mogu objasniti. Možemo pričati o taktici i promašajima, ali što to vrijedi kad u idućoj sekundi lopta završi u tvojoj mreži. Nismo bili na vrhuncu zadatka, vjerujem da ćemo sutra bolje reagirati i da će biti drugačiji scenarij.

Hoće li biti promjena u momčadi?

- Hoće, normalno je da rotiramo, neki igrači nisu bili dobri, ali neću o promjenama. Igrat ćemo drugačije nego protiv Rijeke, i normalno je da bude promjena.

Svaka utakmica na kupi Hajduka je povijesna pa tako i ova, vodi vas korak bliže osvajanju kupa?

- Privilegija je igrati povijesne utakmice. Klub se bori za nešto i jedan poraz nam ništa neće promijeniti, nastavljamo u istom ritmu. Sve moje misli i energija su na sutrašnjoj utakmici, nakon ove pressice idemo na trening, potom na video analizu...

S tri igrača u zadnjoj liniji namjeravali ste smanjiti pogreške, a protiv Rijeke ste ih napravili nekoliko. Planirate li nešto mijenjati?

- Ne mogu i ne želim odgovoriti na to pitanje a vi znate razlog. Nogomet ne smijemo gledati odvojeno obranu od napada. Željeli smo igrača više u gradnji napada, ali znate da sam došao u pola sezone i nisam mogao sustav uigrati. Mijenjati ili ne, to je uvijek pitanje, ako ne pobijediš sve izgleda loše, krivi se sustav... A što ako promijenimo sustav pa nešto pođe po zlu, hoće li to značiti da trener ne zna što radi ili da stalno nešto mijenja. Najvažnije je da igrači znaju principe obrane, gradnje igre, a pogreške se događaju... Protiv Rijeke nismo bili nadigrani, ali moramo igrati s više energije i ne smijemo raditi pogreške. Vjerujem da hoćemo, velike momčadi ne gube dva puta za redom.

Kalinić i Livaja okupiraju iste pozicije, kako funkcioniraju skupa?

- U sustavu 3-5-2 oni i moraju biti blizu jedan drugome, tako su kreirali gol protiv Slavena i gol protiv Rijeke. U nekim situacijama su bili jako dobro postavljeni, ali njih dvojica su tek drugu utakmicu odigrali skupa, trebamo vremena i strpljenja da zaigramo onako kako svi od nas očekuju.

Kako ćete zaštititi igrače od pritiska, svi očekuju finale?

- Ne razmišljam o tome kako ćemo ući u finale, nego kako ćemo odigrati utakmicu. A što se tiče zaštite, postoje limiti što mi možemo a što ne. Zato su igrači profesionalci,ne samo da igraju najbolje što mogu, nego da budu mirni i koncentrirani. Imamo individualne razgovore s njima, znamo što treba napraviti... Na svakom putu su prepreke, ne smijemo reagirati negativno, mi moramo odigrati u dobroj formi, uz naše igrače, to je jedini recept za sutra.

Napokon će gledatelji moi na stadion u punom kapacitetu?

- Svi znamo da je to za nas najbolja moguća vijest. Ja ih želim što više na tribinama. Mi učimo igrati velike utakmice i koristiti naše navijače i njihovu podršku kao gorivo. Vjerujem da su oni naš 12. igrač. Mi želimo biti velika momčad i ne smijemo se bojati nikoga. Nismo izgubili četiri mjeseca, s takvim samopouzdanjem treba nastaviti i dalje. U četiri mjeseca smo izgubili jednom i zašto ne bi bili samopouzdani. Ne mogu obećati da neće biti loših momenata, ali neka vjeruju u nas.

Gorica je u negativnom nizu, prodali su Lovrića, dobili ste ih 4-0 gore, ali oni su dobra momčad i kup je jedna utakmica u kojoj je sve moguće. Koliko opasni mogu biti?

- Kup je kup, nema favoriti, sve se može dogoditi. Igrao sam puno utakmica, znam kako to ide. Gorica je jaka momčad, imaju kvalitetu u svim segmentima, oni su opasni, za njih je ovo utakmica sezone, nemaju što izgubiti, kup im daje priliku da završe sezonu u pozitivnom. Onil će odigrati najbolju utakmicu sutra. Mi isto želimo odigrati najbolju utakmicu i pobijediti.

Jeste li trenirali udarce s bijele točke?

- Sve treniramo, pa tako i taj segment, a ako se sjećate mi smo i tijekom priprema nakon prijateljskih utakmica pucali kaznene udarce. Vjerujem da je to bila najbolja prilika da ih uvježbavamo, u natjecateljskom ambijentu. Spremamo se za svaki scenario, ali se nadam da nam neće trebati.