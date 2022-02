Točno mjesec dana prošlo je otkako je Australija deportirala Novaka Đokovića. Vratio se u Srbiju gdje je vidao rane i punio baterije za nastavak sezone. Prije nekoliko dana je prekinuo i medijsku šutnju. U intervjuu za BBC otkrio je kroz što je sve prošao u Melbourneu i rekao da se neće cijepiti čak i ako to znači da više neće moći osvajati trofeje.

U međuvremenu je stigao u Dubai gdje nastupiti na ATP turniru koji slavi 30. godišnjicu. Bit će mu to prvi nastup ove sezone. Organizatori su još ranije rekli kako obavezno cijepljenje nije uvjet za nastup na turniru pa je bilo i za očekivati da će Novak sezonu otvoriti upravo tamo.

A na kojim turnirima će igrati ove sezone, teško je reći. Gotovo svi Masters i Grand Slam turniri zahtijevaju obavezno cijepljenje kao uvjet za nastup, no stigla je i jedna dobra vijest za njega.

Srpski tenisač moći će nastupiti na Wimbledonu ove sezone. Iako je prvotno za nastup u All England Clubu bila potrebna potvrda o cijepljenju, organizatori su potvrdili kako će tenisačima ipak biti dovoljan i negativni test.

- Wimbledon će pratiti preporuke vlade ove zemlje, pa će za sudjelovanje na turniru biti potreban antigenski test, a ne i obavezno cijepljenje - rekao je Tin Henman, bivši tenisač kojeg je Goran Ivanišević pobijedio u polufinalu Wimbledona 2001. godine, a danas jedan od organizatora ovog turnira.

U Engleskoj već neko vrijeme popuštaju mjere pa su to odlučili napraviti i što se tiče sportskih natjecanja. Sada je jasno da će Đoković imati pravo nastupa na Wimbledonu gdje će braniti prošlogodišnji naslov i loviti ukupno sedmi. No, samo ako organizatori u međuvremenu ne promijene pravila.

To se i dogodilo na Roland Garrosu. Francuzi su prvo tvrdili kako će necijepljeni igrači smjeti nastupiti na Roland Garrosu, ali sada su promijenili ploču. Samo cijepljeni igrači imat će pravo nastupa, a to je potvrdila francuska ministrica sporta.

Roxana Maracineanu je nedavno uvela obavezno cijepljenje za brojne društvene aktivnosti, uključujući i sportske događaje. Ako to ostane na snazi do svibnja kada je na rasporedu Roland Garros, to znači kako srpski tenisač neće igrati na turniru na kojem je dvaput bio najbolji. Iako, nedavno je tvrdila da je Đoković dobrodošao na Roland Garros i bez potvrde o cijepljenju. U međuvremenu se ipak predomislila.

Obzirom kako Roland Garros i US Open zahtijevaju potvrdu o cijepljenju, Wimbledon bi mogao biti jedini Grand Slam turnir na kojem će srpski tenisač igrati ove sezone.

A motivacija je velika. Rafael Nadal je osvajanjem Australian Opena osvojio 21. Grand Slam naslov i izbio na vrh vječne ljestvice. Novakova je želja prestići ga i završiti karijeru kao najuspješniji tenisač svih vremena.