Verstappen osigurao pole position u Teksasu! McLaren doživio kaos u sprintu, ali Norris se vratio i osigurao drugo mjesto. Nedjelja obećava spektakularnu borbu za vodstvo
Verstappen opet bacio rukavicu McLarenima! Uzeo pole position
Aktualni svjetski prvak, Max Verstappen, još je jednom demonstrirao zašto nosi titulu najboljeg, osiguravši pole position za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država. Na uzavrelom asfaltu staze Circuit of the Americas u Teksasu, vozač Red Bulla zaključio je savršenu subotu, dodavši najbolju startnu poziciju prethodnoj pobjedi u sprint utrci.
Ipak, njegov put do vrha nije bio bez izazova, jer je tim McLarena, unatoč katastrofalnom sprintu, pokazao zube i najavio žestoku borbu u glavnoj utrci.
Dramatičan sprint i hladan tuš za McLaren
Subotnji program započeo je sprint utrkom koja je donijela obilje uzbuđenja i drame, posebno za momčad iz Wokinga. Dok je Max Verstappen suvereno kontrolirao utrku od starta do cilja i upisao još jednu pobjedu, iza njegovih leđa odvijao se pravi kaos. U fokusu je bio interni dvoboj vozača McLarena, Landa Norrisa i Oscara Piastrija.
Njihova borba za poziciju završila je neslavno već u prvom krugu, kada je kontakt između timskih kolega rezultirao odustajanjem obojice. Bio je to težak udarac za momčad koja je u posljednje vrijeme pokazivala izvanrednu formu i nadala se dvostrukim bodovima.
Incident je ostavio gorak okus, no istovremeno je poslužio kao motivacija za iskupljenje u kvalifikacijama koje su slijedile. Verstappen je, s druge strane, bez ikakvih problema odradio posao, potvrdio dominantnu formu svog bolida i poslao jasnu poruku konkurenciji.
Verstappenov savršen krug i Norrisov povratak
Svega nekoliko sati nakon razočaravajućeg sprinta, Lando Norris pokazao je mentalnu snagu i vozačku zrelost. U kvalifikacijama za glavnu utrku, Britanac je izvukao drugo mjesto, tik uz Verstappena. Njegov oporavak bio je glavna priča kvalifikacija i dokaz da se McLaren ne predaje lako.
Ipak, protiv Maxa Verstappena se jednostavno nije moglo. Nizozemac je u ključnom trenutku, u posljednjem dijelu kvalifikacija (Q3), sastavio krug koji se graničio sa savršenstvom. Preciznom i agresivnom vožnjom kroz tehnički zahtjevne zavoje teksaške staze, vozač Red Bull Racinga ostvario je impresivno vrijeme i osigurao pole position.
Oscar Piastri, drugi vozač McLarena i vodeći čovjek prvenstva, nije obavio sjajan posao u kvalifikacijama, osiguravši šesto startno mjesto. Time je momčad McLarena potvrdila da ima brzinu i da će u nedjeljnoj utrci predstavljati ozbiljnu prijetnju s oba bolida.
Nedjelja obećava spektakl
Startni poredak za Veliku nagradu SAD-a jamči uzbudljivu utrku. S Verstappenom na pole positionu i Norrisom odmah do njega, borba za vodstvo mogla bi biti odlučena već u prvom zavoju, koji je poznat po tome što pruža prilike za pretjecanje. Red Bull ulazi u utrku kao favorit, s dokazanim tempom na dužim dionicama, no McLaren je pokazao da ima sirovu brzinu potrebnu za borbu na vrhu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+