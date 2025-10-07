Obavijesti

ODUŠEVLJEN HRVATOM

Veznjak Milana: Kad vidim Modrića, ostanem bez teksta

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Luka Modrić i dalje očarava nogometni svijet, a njegov suigrač Adrien Rabiot ga naziva fenomenom! Četdesetogodišnjak prkosi zakonima prirode s nevjerojatnom radnom etikom i energijom

Luka Modrić, i u 40. godini života, nastavlja pomicati granice i služiti kao istinska inspiracija globalnom nogometnom svijetu. Njegova magija na terenu i naizgled neiscrpna energija ne prestaju fascinirati navijače, stručnjake, ali ponajviše suigrače koji iz dana u dan svjedoče njegovoj veličini.

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Posljednji u nizu koji je javno iskazao divljenje hrvatskom kapetanu je njegov suigrač iz veznog reda Milana,, francuski reprezentativac Adrien Rabiot. On je u opširnom intervjuu za ugledni francuski list *Le Figaro* priznao da ga Modrić ostavlja "potpuno bez teksta".

Profesionalizam koji prkosi zakonima prirode

Najveći dojam na Rabiota, koji je i sam iskusni internacionalac, ostavila je Modrićeva nevjerojatna radna etika, koja se očituje na svakom pojedinom treningu u Milanellu. Francuz je bio zapanjen intenzitetom, preciznošću i predanošću koju hrvatski veznjak pokazuje unatoč činjenici da je ušao u peto desetljeće života, eru kada većina nogometaša odavno uživa u mirovini.

AC Milan vs SSC Napoli - Serie A 2025/26 - 28/09/2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

- Iskreno, potpuno me oduševio. Gledam ga kako trenira s takvom preciznošću, profesionalnošću, intenzitetom i trudom s 40 godina da je to jednostavno nevjerojatno - započeo je Rabiot, ne skrivajući oduševljenje.

- On je skroman, potpuno usredotočen na svoj posao i uvijek daje 100 posto. Kada vidim što sve može na terenu, a deset je godina stariji od mene, doslovno ostanem bez teksta. On je pravi fenomen, primjer za svakog sportaša.

CALCIO - Serie A - Juventus FC vs AC Milan
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Osim treninga, Rabiot je s jednakim entuzijazmom govorio i o zadovoljstvu dijeljenja terena s Modrićem tijekom utakmica. Prema njegovim riječima, igrati uz hrvatskog maestra čini sve jednostavnijim, jer Modrić posjeduje rijetku sposobnost potpunog vladanja ritmom i tempom igre, poput dirigenta koji upravlja orkestrom.

- Igrati s Lukom u veznom redu je lako jer on točno zna kako kontrolirati tempo utakmice. Donosi mirnoću kada je potrebno, a onda genijalnim potezom ubrza igru kada osjeti priliku - objasnio je francuski veznjak.

