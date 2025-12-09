VIDEO Bivša zvijezda Engleske uhićena u Londonu: 'Razbio je nos navijaču koji je htio selfie'

Engleski nogometaš i napadač saudijskog Al-Ahlija, Ivan Toney (29), uhićen je u ranim jutarnjim satima u subotu u jednom popularnom londonskom baru. Dramatična snimka prikazuje trenutak kada policija stavlja lisice na ruke zvijezdi vrijednoj više od 45 milijuna eura i odvodi ga iz kluba. Do incidenta je navodno došlo nakon što ga je jedan obožavatelj pokušao zgrabiti kako bi snimio selfie, piše Goal.com.

Toney, koji se vratio u Englesku tijekom kratke pauze u saudijskoj ligi, izlazio je s prijateljima u poznati bar kada je izbila nevolja. Prema izjavama svjedoka, sve je počelo bezazleno, a završilo je krvavim nosom, slomljenim prstom i policijskom intervencijom. Svjedoci koji su se zatekli u klubu opisali su scenu za britanski The Sun. Prema njihovim riječima, Toney je prolazio pokraj stola za kojim je sjedila grupa mladića.

- Jedan od njih ga je prepoznao i povikao: 'Oh, to je Ivan Toney'. Zatim ga je pokušao uhvatiti rukama oko vrata kako bi se fotografirao s njim. Toney mu je na to rekao: 'Makni se od mene, makni se od mene', nakon čega ga je udario glavom - ispričao je jedan od gostiju kluba.

Dodao je kako je žrtvi "krv curila s korijena nosa". Kasnije se ispostavilo da su ozljede bile ozbiljnije. Izvor blizak žrtvi potvrdio je da je muškarac zbrinut zbog ozljeda lica, uključujući slomljeni nos i slomljeni prstenjak. Hitna pomoć potvrdila je da su na mjestu događaja pregledali tri osobe, od kojih su jednu prevezli u bolnicu.

Iako Toneyjev potez zvuči brutalno, svjedoci nagađaju da se nogometaš možda osjećao ugroženim. Kao velika zvijezda u Saudijskoj Arabiji, gdje navodno zarađuje gotovo pola milijuna eura tjedno, Toney je na sebi imao skupocjeni nakit i sat.

- On je superzvijezda. Imao je nakit i stvarno lijep sat. Možda je pomislio da ga pokušavaju napasti kako bi mu oteli lančić ili sat - smatra svjedok.

Policija je stigla u roku od pola sata. Pet uniformiranih policajaca ušlo je u klub, prišlo Toneyjevom stolu i pitalo ga za ime. Nakon što im je dao ime, rekli su mu: 'Uhićeni ste zbog napada'. Zatim su mu stavili lisice na leđa i odveli ga - prepričao je očevidac.

Metropolitanska policija potvrdila je incident. "Zaprimili smo poziv u ulicu Wardour u 00:47 u subotu zbog prijave napada. Žrtva je prevezena u bolnicu, a ozljede nisu opasne po život. 29-godišnji muškarac uhićen je na mjestu događaja pod sumnjom za dva kaznena djela napada i jedno za narušavanje javnog reda i mira. U međuvremenu je pušten uz jamčevinu dok se istraga nastavlja", stoji u službenom priopćenju.

Želi se vratiti u Premier ligu

Ovaj incident događa se u vrijeme kada se sve glasnije spominje Toneyjev povratak u Premier ligu. Napadač navodno želi napustiti Saudijsku Arabiju kako bi se vratio u najjaču ligu svijeta i osigurao mjesto u engleskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Kao najzainteresiraniji klub spominje se Tottenham, koji sada vodi njegov bivši trener iz Brentforda, Thomas Frank. Navodno je Toney spreman i na drastično smanjenje plaće, čak i do 50 posto, samo kako bi se vratio na Otok.

Ovo nije prvi put da se Toney našao u problemima. Prošle godine odslužio je osmomjesečnu suspenziju zbog kršenja pravila o klađenju. Priznao je 232 prekršaja, uključujući 13 oklada na poraz vlastite momčadi (u utakmicama u kojima nije igrao). Kazna mu je smanjena nakon što mu je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Sada ga, čini se, čeka nova pravna bitka koja bi mogla dodatno zakomplicirati njegovu karijeru.

