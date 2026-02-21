VIDEO Ćaleta-Car zabio u sjajnoj utakmici sa čak šest golova...

Kakva utakmica Real Sociedada i Real Ovieda! U 25. kolu La Lige Sociedad je do 87. minute gubio 2-1 i bio na rubu poraza, a onda je krenuo šou. Veliki povratak započeo je Duje Ćaleta-Car koji je izjednačio na 2-2, a u 90. su domaći okrenuli, a onda je momčad iz Ovieda zabila za izjednačenje.

Prvo poluvrijeme bila je velika borba te je utakmica bila izjednačena. S 0-0 se otišlo na odmor, a onda je Real Oviedo u dvije minute (50. i 52.) zabio dva gola. Dva puta je mrežu zatresao Vinas i doveo zadnju momčad lige na prag pobjede. U 64. je za Sociedad smanjio Oskarsson, a onda je pred kraj utakmice počela prava drama.

U 87. je Ćaleta-Car izjednačio glavom nakon kornera, a samo tri minute nakon je Oskarsson drugim golom donio potpuni preokret i ludnicu domaćih navijača. Ipak, Sociedad nije izdržao i Bailly je u 94. minuti ponovo donio egal Oviedu. Čudesan rasplet pred kraj. Real Oviedo ostao je zadnji na tablici, a Real Sociedad je na devetom mjestu.