Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI PREOKRET

VIDEO Čilić okrenuo meč, a onda je Kanađanin skroz izgubio živce

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Čilić okrenuo meč, a onda je Kanađanin skroz izgubio živce
Foto: IMAGO/Juergen Hasenkopf/IMAGOSPO

Marin Čilić izborio je drugo kolo ATP turnira u Hertogenboschu nakon velikog preokreta protiv Denisa Shapovalova. Hrvatski tenisač gubio je set i break zaostatka, ali je na kraju slavio nakon gotovo tri sata borbe

Admiral

Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač, uspješno je otvorio nastup na travnatom ATP 250 turniru u nizozemskom Hertogenboschu, sa 6-7(5), 6-4, 7-5 pobijedio je Kanađanina Denisa Shapovalova (27). Bio je to sedmi međusobni meč u karijerama ove dvojice tenisača te sada Čilić protiv deset godina mlađeg suparnika i 42. tenisača na svijetu vodi 4-3.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Madrid: Mutua Madrid Open, Rafael Nadal - Kei Nishikori London: AEGON Championships, Marc Lopez - Rafael Nadal
35
Foto: instagram

Čilić je prvi došao do breaka u meču, napravio ga je kod 2-2 u prvom setu, ali je odmah nakon toga ispustio prednost. Čilić je izgubio gem na vlastitom servis gemu premda je imao 40-0 i tri vezane gem lopte.

SENZACIONALNA POLJAKINJA Tko je Maja Chwalinska? Zbog depresije je uzela pauzu s 19 godina, sad je u finalu Pariza
Tko je Maja Chwalinska? Zbog depresije je uzela pauzu s 19 godina, sad je u finalu Pariza

Potom je svaki tenisač čvrsto držao svoje servis gemove do tie-breaka u kojem je Shapovalov poveo s 4-0. Čilić se približio na 4-5, ali nije uspio napraviti kompletni preokret te se našao u zaostatku 0-1 u setovima.

Najbolje trenutke meča pogledajte OVDJE.

Čilićeva igra se raspala početkom drugog seta kada je Kanađanin uz dva breaka poveo s 3-0. Uzdignuo se potom Čilić, vratio je jedan break zaostatka i došao do 2-3. Buđenje Čilića se nastavilo pa je od 2-4 nanizao četiri gema te je drugu dionicu dobio sa 6-4 za izjednačenje u setovima.

Meč s puno amplituda se nastavio i u trećem setu kojeg je Shapovalov otvorio s breakom za 2-1. Kod vodstva kanadskog tenisača 4-3 i 0-30 na njegov servis kiša je prekinula dvoboj.

Nakon dvadeset minuta stanke tenisači su se vratili na teren, a Čilić je vratio break i izjednačio na 4-4. Uslijedio je odmah novi break Shapovalova, ali i završna jurnjava Čilića prema pobjedi protiv sedmog nositelja. Hrvatski tenisač je dobio posljednja tri gema u nizu te je slavio sa 6-7(5), 6-4, 7-5.

NAKON SABALENKE I Sinner govorio o bojkotiranju Grand Slamova: Ne poštuju nas
I Sinner govorio o bojkotiranju Grand Slamova: Ne poštuju nas

Poraz je teško pao Kanađaninu. Nakon posljednjeg poena Shapovalov je požurio prema izlazu s terena, no zasmetala mu je televizijska kamera koja ga je pratila. Vidno frustriran, oštro je reagirao prema kamermanu i zatražio da se udalji, nakon čega je bez zadržavanja napustio teren.

U drugom kolu Čilić će igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa koji je na startu turnira svladao Francuza Atmanea sa 6-4, 6-4.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'BIO JE MRTAV' Svake godine sam ga testirao. Pomislio sam: 'Bože, jesmo li nešto previdjeli?'
ERIKSENOV DOKTOR

'BIO JE MRTAV' Svake godine sam ga testirao. Pomislio sam: 'Bože, jesmo li nešto previdjeli?'

Bez uljepšavanja, Eriksen je bio mrtav. I niti jedan doktor mu više neće dati dopuštenje igrati. Ja sam ga testirao 7 godina i njegovi nalazi su bili savršeni, rekao je jedan od najboljih kardiologa u Britaniji
UŽIVO Transferi: Rebić privukao interes iz Serie A, Erlić pred izlaznim vratima Midtjyllanda
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rebić privukao interes iz Serie A, Erlić pred izlaznim vratima Midtjyllanda

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Situacija kao Eriksenova često donosi smrt: 'Moguće je da je nedavna bolest utjecala na srce'
ISKUSNI HRVATSKI KARDIOLOG

Situacija kao Eriksenova često donosi smrt: 'Moguće je da je nedavna bolest utjecala na srce'

Sport postaje sve opasniji jer se od sportaša, i to ne samo profesionalnih, traže napori koji prelaze granice izdržljivosti ljudskog tijela. Zato na žalost nisu rijetke ni iznenade srčane smrti, kaže prof. dr. Hrvoje Pintarić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026