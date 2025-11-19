VIDEO I Davis Cup se naklonio Nikoli Piliću, ikone držale govor. Đoković: Bio nam je najvažniji

Završnica Davis Cupa održava se u Bologni te se cijeli teniski svijet odlučio još jednom oprostiti od velikana svjetskog tenisa, Nikole Pilića. On je kao trener i izbornik, postigao ono što nitko nikada nije uspio. Postao je jedini kapetan u povijesti koji je osvojio Davis Cup s tri različite reprezentacije te je zato u Bologni osvanuo poseban video njemu u čast, a govorili su Novak Đoković, Boris Becker i Ivan Ljubičić.

Foto: Alessandro Garofalo

- Želio bih reći par riječi svima prisutnima. Hvala što ste došli. Ovo je trenutak s pomiješanim emocijama za mene, da budem iskren. Kada su mi javili, kada smo svi saznali, to je bio jedan od najtužnijih trenutaka za mene. Niki je bio jako važan za mene, za moj život, karijeru i za svu ovu gospodu ovdje na terenu. I mislim da nema boljeg mjesta da se proslavi značaj Nikole Pilića, koji je jedini kapetan tima koji je do trofeja došao s tri zemlje – s Njemačkom, Hrvatskom i Srbijom. Ovo je nevjerojatno ostvarenje koje vjerojatno nitko neće moći ponoviti. Od srca kažem, hvala ti, Niki! Hvala obitelji koja je ovdje, zauvijek ćemo te pamtiti. Volimo te svi - istaknuo je Đoković.

Nakon njega mikrofon je uzeo legendarni Boris Becker. Plićev trenerski pohod započeo je s Njemačkom, koju je do naslova vodio tri puta (1988., 1989. i 1993.), stvorivši generaciju predvođenu Beckerom i Michaelom Stichom.

- Hvala Nikijevoj supruzi i kćeri što su došle ovdje. Nekoliko dana bi trajalo da objasnim što Pilić znači za njemačku Davies Cup reprezentaciju. Njemački tenis ne bi postojao bez ovog čovjeka. Nije bio samo moj kapetan, već i moj trener. Od njega sam naučio jako puno o sportu i kada su me pozvali da kažem par riječi za ovog velikog šampiona, rado sam se odazvao - rekao je Becker.

Potom je 2005. godine ispisao povijest s Hrvatskom, odvevši je do prvog, povijesnog naslova. Ta je pobjeda bila tim veća jer je Hrvatska postala prva reprezentacija koja je osvojila trofej, a da nije bila nositelj.

- Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje i hvala obitelji Nike Pilića što je došla na ovu ceremoniju. Niko je otac teniske Hrvatske i to uključuje i mene i sve nas koje je vodio. Kada se odlučio vratiti u Hrvatsku, donio nam je i trofej Davies Cupa. Veliki čovjek za sve nas, hvala ti, Niki, za sve - rekao je Ivan Ljubičić.

Cijelu ceremoniju pogledajte OVDJE.