KRAJ SEZONE

Završava HNL, Modrić lovi Ligu prvaka, Jakirović na Wembleyu: Evo gdje gledati sve utakmice

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 7 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ovaj vikend donosi pravo nogometno bogatstvo. Završava sezona HNL-a, u Italiji i Španjolskoj igraju se posljednja kola, a u Engleskoj Sergej Jakirović vodi Hull City na Wembley u borbi za Premier ligu

Zadnje kolo HNL-a počinje već u petak. Hajduk dočekuje Vukovar, koji se oprašta od prve lige, u utakmici bez rezultatskog pritiska no s emotivnom težinom jer se Poljud oprašta od niza igrača kojima istječu ugovori i posudbe.

U subotu od 16 sati Rijeka i Gorica igraju dvoboj za treće mjesto, dok u isto vrijeme Varaždin dočekuje Istru. Dinamo zatim u subotu navečer podiže pehar nakon dvoboja s Lokomotivom, zaokružujući dominantnu sezonu. 

U Španjolskoj se u subotu igra zadnje kolo LaLige. Ante Budimir i Osasuna gostuju kod Getafea, a hrvatski napadač sa 17 pogodaka treći je strijelac sezone iza Mbappea i Muriqija. U dresu Real Sociedada Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić love sedmu poziciju protiv Espanyola, ali bez pritiska jer nastup u Europi su osigurali osvajanjem kupa. 

U Berlinu se od 20 sati igra finale njemačkog kupa. Bayern München, rekordni osvajač s 20 naslova, dočekuje aktualnog prvaka Stuttgart. U dresu Bayerna, koji već ima i naslov Bundeslige, od prve minute očekuje se Josip Stanišić.

Talijanska Serie A završava u nedjelju. Milan dočekuje Cagliari u utakmici od životne važnosti jer 'rossoneri' ulaze u zadnje kolo na trećem mjestu sa 70 bodova, no Roma ih pritiska s istim brojem bodova. Pobjeda je obavezna ako Milan želi osigurati nastup u Ligi prvaka.

U dresu Milana sezonu završava Luka Modrić, a u istom kolu nastupa i Nikola Vlašić u derbiju Torina protiv Juventusa, Nikola Moro s Bolognom dočekuje prvake Inter i Petra Sučića u lovu na potencijalni nastup u Konferencijskoj ligi.

Najveći hrvatski trenerski podvig ovog vikenda je finale Championship doigravanja. Sergej Jakirović u subotu od 16 sati vodi Hull na Wembley protiv Middlesbrougha, a pobjednik osvaja mjesto u Premier ligi.

Finale je obilježio skandal jer je Southampton izbačen iz doigravanja nakon što je priznao neovlašteno snimanje treninga Middlesbrougha. Jakirović ostaje smiren.

- Znamo sve o Middlesbroughu, pripremili smo se dobro i optimistični smo - zaključio je.

Petak

- Hajduk - Vukovar 1991, 18.15, MAXSport 1

Subota

- Varaždin - Istra 1961, 16 sati, MAXSport 1

- Hull City - Middlesbrough, 16 sati, Arena Sport 1

- Dinamo - Lokomotiva, 18.45, MAXSport 1

- Bayern - Stuttgart, 20 sati, Arena Sport 1

- Getafe - Osasuna, 21 sat, Arena Sport 7

Nedjelja

- AC Milan - Cagliari, 20.45, Arena Sport 2

- Torino - Juventus, 20.45, Arena Sport 1

