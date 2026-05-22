Ovaj vikend donosi pravo nogometno bogatstvo. Završava sezona HNL-a, u Italiji i Španjolskoj igraju se posljednja kola, a u Engleskoj Sergej Jakirović vodi Hull City na Wembley u borbi za Premier ligu
Završava HNL, Modrić lovi Ligu prvaka, Jakirović na Wembleyu: Evo gdje gledati sve utakmice
Zadnje kolo HNL-a počinje već u petak. Hajduk dočekuje Vukovar, koji se oprašta od prve lige, u utakmici bez rezultatskog pritiska no s emotivnom težinom jer se Poljud oprašta od niza igrača kojima istječu ugovori i posudbe.
U subotu od 16 sati Rijeka i Gorica igraju dvoboj za treće mjesto, dok u isto vrijeme Varaždin dočekuje Istru. Dinamo zatim u subotu navečer podiže pehar nakon dvoboja s Lokomotivom, zaokružujući dominantnu sezonu.
U Španjolskoj se u subotu igra zadnje kolo LaLige. Ante Budimir i Osasuna gostuju kod Getafea, a hrvatski napadač sa 17 pogodaka treći je strijelac sezone iza Mbappea i Muriqija. U dresu Real Sociedada Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić love sedmu poziciju protiv Espanyola, ali bez pritiska jer nastup u Europi su osigurali osvajanjem kupa.
U Berlinu se od 20 sati igra finale njemačkog kupa. Bayern München, rekordni osvajač s 20 naslova, dočekuje aktualnog prvaka Stuttgart. U dresu Bayerna, koji već ima i naslov Bundeslige, od prve minute očekuje se Josip Stanišić.
Talijanska Serie A završava u nedjelju. Milan dočekuje Cagliari u utakmici od životne važnosti jer 'rossoneri' ulaze u zadnje kolo na trećem mjestu sa 70 bodova, no Roma ih pritiska s istim brojem bodova. Pobjeda je obavezna ako Milan želi osigurati nastup u Ligi prvaka.
U dresu Milana sezonu završava Luka Modrić, a u istom kolu nastupa i Nikola Vlašić u derbiju Torina protiv Juventusa, Nikola Moro s Bolognom dočekuje prvake Inter i Petra Sučića u lovu na potencijalni nastup u Konferencijskoj ligi.
Najveći hrvatski trenerski podvig ovog vikenda je finale Championship doigravanja. Sergej Jakirović u subotu od 16 sati vodi Hull na Wembley protiv Middlesbrougha, a pobjednik osvaja mjesto u Premier ligi.
Finale je obilježio skandal jer je Southampton izbačen iz doigravanja nakon što je priznao neovlašteno snimanje treninga Middlesbrougha. Jakirović ostaje smiren.
- Znamo sve o Middlesbroughu, pripremili smo se dobro i optimistični smo - zaključio je.
Petak
- Hajduk - Vukovar 1991, 18.15, MAXSport 1
Subota
- Varaždin - Istra 1961, 16 sati, MAXSport 1
- Hull City - Middlesbrough, 16 sati, Arena Sport 1
- Dinamo - Lokomotiva, 18.45, MAXSport 1
- Bayern - Stuttgart, 20 sati, Arena Sport 1
- Getafe - Osasuna, 21 sat, Arena Sport 7
Nedjelja
- AC Milan - Cagliari, 20.45, Arena Sport 2
- Torino - Juventus, 20.45, Arena Sport 1
