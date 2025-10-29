Obavijesti

NIJE PAZIO

VIDEO Giannis je krenuo na put oko svijeta: Pogledajte koliko je koraka napravila NBA zvijezda

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Giannis je krenuo na put oko svijeta: Pogledajte koliko je koraka napravila NBA zvijezda
Foto: SportKlub/screenshot

U SAD-u već neko vrijeme košarkaški suci baš i ne obraćaju pažnju na broj koraka. Jasno, od vrhunskih košarkaša baš se i ne očekuju takvi potezi, ali i u njihovom je interesu iskoristiti nepažnju sudaca

Sinoć su sjajan obračun u istočnoj konferenciji imali Giannis Antetokounmpo u Milwaukee Bucksima i Jalen Brunson u New York Knicksima. Milwaukee je slavio 121-111, a Grk Antetokounmpo briljirao je sa 37 koševa, osam skokova, sedam asistencija, ukradenom loptom i blokadom.

Ipak, dvostruki MVP lige i jedan od najboljih košarkaša današnjice jednim se potezom nije proslavio. Naime, grčki reprezentativac u jednom je napadu u prvoj četvrtini napravio čak pet koraka prije nego što je položio loptu u koš! Suci su mu progledali kroz prste zbog tog poteza, ali ne i društvene mreže.

NBA: New York Knicks at Milwaukee Bucks
Foto: Benny Sieu/REUTERS

Mnogi zaljubljenici u košarku kritizirali su suce, nastavno na to i NBA ligu, koju smatraju odgovornom za ovakve poteze. Naime, u SAD-u već neko vrijeme košarkaški suci baš i ne obraćaju pažnju na broj koraka. Jasno, od vrhunskih košarkaša baš se i ne očekuju takvi potezi, ali i u njihovom je interesu iskoristiti nepažnju sudaca.

NOVI TRIPLE-DOUBLE VIDEO Nikola Jokić fantastičnom izvedbom odveo Denver do prve pobjede! Oduševio i suigrača
VIDEO Nikola Jokić fantastičnom izvedbom odveo Denver do prve pobjede! Oduševio i suigrača

Tu postoji i pravilo "gather" koraka koji često podijeli košarkašku zajednicu. Riječ je o trenutku kada igrač uzima loptu objema rukama i napravi taj prvi kontakt s loptom, koji često bude dok je igračeva noga još uvijek na tlu. Taj se korak, prema NBA pravilniku, ne računa kao jedan od dva dopuštena koraka. U suštini, to znači da se igraču koraci broje tek nakon što je prihvatio loptu objema rukama.

NBA LIGA Ivica Zubac rijetka svjetla točka u velikom porazu LA Clippersa
Ivica Zubac rijetka svjetla točka u velikom porazu LA Clippersa

Neki fanovi pokušali su time opravdati Giannisove korake protiv Knicksa, ali mnogi stručnjaci složni su u zaključku kako su ovoga puta NBA suci zakazali. Giannosve korake možete pogledati klikom OVDJE.

