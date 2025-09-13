VIDEO Hajduk primio gol u 5. minuti pa se žalio sucu. Evo što su 'bijeli' smatrali spornim...

Varaždin je atomski ušao u utakmicu šestog kola HNL-a protiv Hajduka. ''Bijeli'' su stigli na gostovanje na sjeveru Hrvatske, ali su nakon manje od deset minuta bili u dva gola zaostatka! Aleksa Latković šokirao je Splićane u petoj minuti, a Ivica Ivušić zabio je autogol u osmoj minuti nakon povratne lopte Tavaresa.

U akciji kod prvog gola, Latković je poveo kontranapad pa gurnuo loptu za Tavaresa, koji je nekako uspio spasiti da ona ne izađe iz terena, pa je ubacio za Latkovića koji je poentirao.

Ipak, Splićani su se žalili sucu Patriku Kolariću. Naime, u začetku akcije lopta je možda pogodila u ruku Marija Marine. Međutim, Kolarić se nije oglasio i priznao je gol domaćina. Što vi mislite, je li Marina igrao rukom i je li Kolarić trebao poništiti gol?