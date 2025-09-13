Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Hajduk primio gol u 5. minuti pa se žalio sucu. Evo što su 'bijeli' smatrali spornim...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hajduk primio gol u 5. minuti pa se žalio sucu. Evo što su 'bijeli' smatrali spornim...
Foto: Screenshot/MaxSport

U akciji kod prvog gola, Latković je poveo kontranapad pa gurnuo loptu za Tavaresa, koji je nekako uspio spasiti da ona ne izađe iz terena, pa je ubacio za Latkovića koji je poentirao

Varaždin je atomski ušao u utakmicu šestog kola HNL-a protiv Hajduka. ''Bijeli'' su stigli na gostovanje na sjeveru Hrvatske, ali su nakon manje od deset minuta bili u dva gola zaostatka! Aleksa Latković šokirao je Splićane u petoj minuti, a Ivica Ivušić zabio je autogol u osmoj minuti nakon povratne lopte Tavaresa.

U akciji kod prvog gola, Latković je poveo kontranapad pa gurnuo loptu za Tavaresa, koji je nekako uspio spasiti da ona ne izađe iz terena, pa je ubacio za Latkovića koji je poentirao. 

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Varaždin - Hajduk 2-0: Stoper 'bilih' blizu isključenja, domaćin skoro zabio autogol!
UŽIVO Varaždin - Hajduk 2-0: Stoper 'bilih' blizu isključenja, domaćin skoro zabio autogol!
RANO VODSTVO DOMAĆINA VIDEO Pogledajte nevjerojatan kiks Ivušića i dva brza gola Varaždina protiv Hajduka!
VIDEO Pogledajte nevjerojatan kiks Ivušića i dva brza gola Varaždina protiv Hajduka!

Ipak, Splićani su se žalili sucu Patriku Kolariću. Naime, u začetku akcije lopta je možda pogodila u ruku Marija Marine. Međutim, Kolarić se nije oglasio i priznao je gol domaćina. Što vi mislite, je li Marina igrao rukom i je li Kolarić trebao poništiti gol?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić
PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025