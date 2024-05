VIDEO Hrga i Dubois oči u oči: Pogledajte sučeljavanje uoči najvećeg meča Filipa Hrgovića

Filipa Hrgovića (31, 17-0-0) u subotu 1. lipnja čeka najveća borba u karijeri. Hrvatski boksač suočit će se u ringu s Britancem Danielom Duboisom (26, 20-2-0). Engleski boksač prošle je godine ušao u ring protiv apsolutnog prvaka Oleksandra Usika i izgubio, a bit će ovo najveća borba u karijeru hrvatskog boksača. Hrgović i Dubois borit će se u sklopu "pet na pet" događaja između promocija Queensberry i Matchroom. Hrvat će se boriti na strani Matchrooma kojeg predvodi Eddie Hearn.

Boksači su već odradili nekoliko intervjua, a zatim je došao red na završno sučeljavanje. Iako su kroz intervjue i presice često padale teške riječi, borci su sučeljavanju pristupili vrlo hladnokrvno. Ni jedan ni drugi nisu provocirali protivnika i sve je prošlo vrlo formalno i mirno.

Kako je sve izgledalo možete pogledati OVDJE.

- Brži sam od Duboisa, bolji udarač te imam veći IQ u ringu i više iskustva. Više toga ide meni u prednost, no i on je dobar borac, moćan je, ostvario je puno nokauta, stoga moram biti oprezan. Bit će to dobra borba. Nadam se da će ovo biti moja godina. Želim pobijediti u subotu, potom doći na Wembley i razbiti Anthonyja Joshuu, a zatim se boriti s pobjednikom revanša Fury - Usik. Nakon toga ću se umiroviti, to je to, to je moj plan - rekao je Hrgović uoči borbe za IFL TV.