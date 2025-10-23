VIDEO Ima li nešto što Vušković ne može? Pogledajte majstorski gol kojim je šokirao suigrače

Luka Vušković svako malo zaluđuje navijače HSV-a, ali i Tottenhama, svojim sjajnim igrama. Postao je jedan od glavnih igrača njemačkog prvoligaša, a ima potencijala postati jedan od najboljih stopera na svijetu. U Hamburgu ga obožavaju, a pristalice Spursa jedva čekaju da im se vrati u Englesku i postane stup obrane kluba. Na treningu HSV-a izveo je prekrasan potez i zaludio navijače, ali i suigrače.

Iako je stoper, Vušković je jako dobar i u napadu. U Belgiji je zabio nekoliko sjajnih golova, zabio je i u prijateljskoj utakmici za Tottenham prije nego je stigao u Njemačku, a i prvi gol Hamburga u Bundesligi bio je njegovo djelo. Sada je na treningu zatresao mrežu i to na spektakularan način. HSV je na društvenim mrežama podijelio snimku na kojoj se vidi kako Vušković, okrenut leđima golu, prima loptu na prsa, a onda fenomenalnim škaricama šalje loptu u mrežu. Lobao je golmana koji je ostao bespomoćno stajati, a igrači su mu odmah potrčali u zagrljaj vidno šokirani golom.

Još jedan fenomenalan potez koji pokazuje koliki je talent Luka Vušković, a za sada se razvija na sjajan način. Glavni je igrač hrvatske U21 reprezentacije, a uskoro bi mogao postati i stalan član A reprezentacije. Podsjetimo, ima samo 18 godina, a svi već ističu njegovu mirnoću, hladnokrvnost i odlične karakteristike u obrani i u napadu. Nadao se da će ga zaobići ozljede te da ćemo u njemu imati stopera za budućnost.