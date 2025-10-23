Obavijesti

Sport

Komentari 3
GOLČINA NA TRENINGU

VIDEO Ima li nešto što Vušković ne može? Pogledajte majstorski gol kojim je šokirao suigrače

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ima li nešto što Vušković ne može? Pogledajte majstorski gol kojim je šokirao suigrače
Foto: HSV

Vušković je na treningu izveo nevjerojatnu majstoriju. Leđima okrenut golu je primio loptu, a onda "škaricama" lobao golmana. Nevjerojatan potez hrvatskog stopera

Luka Vušković svako malo zaluđuje navijače HSV-a, ali i Tottenhama, svojim sjajnim igrama. Postao je jedan od glavnih igrača njemačkog prvoligaša, a  ima potencijala postati jedan od najboljih stopera na svijetu. U Hamburgu ga obožavaju, a pristalice Spursa jedva čekaju da im se vrati u Englesku i postane stup obrane kluba. Na treningu HSV-a izveo je prekrasan potez i zaludio navijače, ali i suigrače.

24SATA DOZNAJU Sahiti ne igra u HSV-u, Nijemci pišu da se vraća u Hajduk. Evo koliko u tome zaista ima istine
Sahiti ne igra u HSV-u, Nijemci pišu da se vraća u Hajduk. Evo koliko u tome zaista ima istine
PRISJETIO SE POSUDBI Luka Vušković: Smrzavali smo se u Belgiji. Živio sam u šumi, kupio psa da ubijem dosadu
Luka Vušković: Smrzavali smo se u Belgiji. Živio sam u šumi, kupio psa da ubijem dosadu

Iako je stoper, Vušković je jako dobar i u napadu. U Belgiji je zabio nekoliko sjajnih golova, zabio je i u prijateljskoj utakmici za Tottenham prije nego je stigao u Njemačku, a i prvi gol Hamburga u Bundesligi bio je njegovo djelo. Sada je na treningu zatresao mrežu i to na spektakularan način. HSV je na društvenim mrežama podijelio snimku na kojoj se vidi kako Vušković, okrenut leđima golu, prima loptu na prsa, a onda fenomenalnim škaricama šalje loptu u mrežu. Lobao je golmana koji je ostao bespomoćno stajati, a igrači su mu odmah potrčali u zagrljaj vidno šokirani golom.

Još jedan fenomenalan potez koji pokazuje koliki je talent Luka Vušković, a za sada se razvija na sjajan način. Glavni je igrač hrvatske U21 reprezentacije, a uskoro bi mogao postati i stalan član A reprezentacije. Podsjetimo, ima samo 18 godina, a svi već ističu njegovu mirnoću, hladnokrvnost i odlične karakteristike u obrani i u napadu. Nadao se da će ga zaobići ozljede te da ćemo u njemu imati stopera za budućnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!
DOBRO JUTRO, MALMÖ

24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!

Hrvati koji već godinama žive u Švedskoj uvjeravaju nas kako stadion Eleda neće biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a BBB-e u Malmöu očekuje hladno vrijeme, vjetar i kiša cijeloga dana
Gdje gledati Dinamo i Rijeku u Europi, tko sudi i tko je favorit?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Gdje gledati Dinamo i Rijeku u Europi, tko sudi i tko je favorit?

Dinamo briljira u Europskoj ligi s pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem, dok se Rijeka bori za prve bodove u Konferencijskoj ligi protiv Sparte Prag

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025