VIDEO Infantina suočili s teškim pitanjima: Opustite se, Fifa nije kralj svijeta. Ne znamo baš sve

Danas (u četvrtak) Meksiko i Južnoafrička Republika otvaraju Svjetsko nogometno prvenstvo utakmicom na Azteci u 21 sat, no uoči najvećeg sportskog natjecanja na svijetu pozornost je uvelike usmjerena na nesportske teme. Zbog američkih politika mnogima je otežan dolazak na prvenstvo, od pojedinih reprezentacija pa sve do jednog od najboljih svjetskih sudaca, Somalijca Omara Artana, kojem je u posljednjem trenutku zabranjen ulazak u SAD unatoč valjanoj vizi.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjava čelnika FIFE | Video: 24sata/Reuters

Prvi čovjek Fife Gianni Infantino u srijedu navečer prvi je put nakon tri godine održao veliku konferenciju za medije i pokušao odgovoriti na goruća pitanja uoči starta SP‑a. O američkom predsjedniku Donaldu Trumpu govorio je u superlativima.

- Imamo odličan odnos, jako sam sretan zbog toga. Upoznali smo se tijekom njegova prvog mandata, a u drugom blisko surađujem s njime. Bez njegove uključenosti mislim da bi bilo nemoguće organizirati Svjetsko prvenstvo u SAD‑u - poručio je Infantino.

Foto: Henry Romero

Jedan novinar ga je potom suočio s konkretnim primjerima. "Kažete da bi se ljudi trebali opustiti oko tih situacija. Ali kako da se opuste kada jedan od najboljih sudaca na svijetu ne može ući na SP? Poslali su ga kući i optužili za povezanost s terorističkom organizacijom. Iran je morao premjestiti kamp u Meksiko, a imamo i navijače te novinare iz raznih država koji ne mogu doći na turnir zbog brojnih ograničenja.“

- Naravno da nam je žao zbog onoga što se dogodilo Omaru, somalijskom sucu kojem je zabranjen dolazak na SP, ali mi ne kontroliramo sve - odgovorio je šef Fife pa nastavio:

- Možda je ponekad dobro samo se na trenutak opustiti. Fifa radi na svemu, pokušavamo sve srediti. Ponekad, ako počnete vrištati na druge, stvorite protuefekt. Vjerujte mi, ili nemojte, ali mi uvijek pokušavamo naći rješenje za sve. Moramo biti svjesni što jesmo, nismo kraljevi svijeta koji mogu zapovijedati lokalnim vladama i policijskim snagama. Fifa je sportska organizacija i pokušavamo dati najbolje što možemo s onim što imamo.

Infantino je naglasio kako smatra uspjehom već i to što je Iranu dopušten nastup u SAD‑u.

- Mislim da je uspjeh što smo uopće omogućili da Iran zaigra u Americi. Ne znam tko bi drugi to uspio! Naravno, svi smatramo da je to bila ispravna odluka, ali ne živimo na Mjesecu nego na Zemlji i postoje različite situacije. Nadamo se dobrim vijestima - rekao je.

Foto: Henry Romero

Na kraju je objasnio i logističke izazove.

- Nije lako kada imate 300.000 zahtjeva za akreditacije, od čega većina nije iz SAD‑a. Teško je sve to procesuirati i odobriti. Živimo u vrlo agresivnom svijetu. Sigurnost je glavni prioritet i moramo poštovati odluke vlasti. Kad kažem da se trebamo opustiti, ne mislim da trebamo sjediti skrštenih ruku, nego da imamo povjerenje. Fifa radi iza kulisa, pokušavamo sve razumjeti, ali neke nam stvari ne govore i ponešto jednostavno ne smijemo znati.