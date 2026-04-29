NA RUBU ŽIVACA

VIDEO Je li pretjerao? Evo što je sakupljač lopti napravio Neueru

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Manuel Neuer imao je burnu večer u Parizu. Primio je pet golova, ali i imao neugodnu situaciju sa sakupljačem lopti

Prije nego što je utakmica između PSG-a i Bayerna eskalirala na terenu, eskalirala je i uz teren. Snimka jednog trenutka prikazuje Manuela Neuera (40) kako pruža ruku prema sakupljaču lopti koji drži loptu i stoji iza reklamnih panoa. Ovaj ga ignorira, povlači loptu nogom i hladno ga gleda, a Neuer se okreće, vidno ljutit, i odlazi.

Na terenu je bilo još teže. PSG je poveo 5-2, a činilo se da je peti gol Ousmanea Dembéléa u 58. minuti završio priču. Bayern se ipak nije predao, Upamecano je zabio glavom nakon slobodnog udarca Kimmicha, a Luis Díaz smanjio je na 5-4 veličanstvenim prodorom. Bayern putuje u München na uzvrat 6. svibnja s rezultatom koji daje nadu.

Neuer je primio pet golova bez ijedne obrane. To mu se prvi put dogodilo u nokaut fazi Lige prvaka otkako se 2010. vode detaljni zapisi. Ipak, teško ga je kriviti.

- Vidjeli ste golove. Teško ih je obraniti. Dva puta sam bio jako blizu da zaustavim loptu. Pet primljenih golova uznemiruje svakoga, ali mi se od toga ne skrivamo. Fokusiramo se na uzvrat - rekao je golman nakon utakmice. 

U Münchenu ga čekaju vlastiti navijači i još jedna prilika za preokret.

