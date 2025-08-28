Srbija je sjajno otvorila Eurobasket i pobijedila Estoniju 98-64. Prvo ime susreta bio je Nikola Jokić koji je ponovo pokazao svu raskoš svog talenta. Uz sjajna dodavanja, bio je i najbolji igrač svoje momčadi
VIDEO Jokić sjajnim potezom zaludio navijače! Evo kako je bez gledanja pronašao suigrača
Srbija je na najbolji mogući način otvorila Eurobasket. Ozbiljno su izabranici Svetislava Pešića ušli u utakmicu i bez većih poteškoća pobijedili Estoniju 98-64. Nakon prve četvrtine Srbi su imali dvadeset koševa prednosti i to nisu puštali do kraja susreta. Prvo ime jednog od glavnih favorita za zlato bio je Nikola Jokić koji je opet sjajnim potezima zaluđivao protivnike, ali i navijače na tribinama.
Na samom početku utakmice izveo je sjajan potez. Ugurao je protivnika leđima u reket, a onda bez gledanja poslao kirurški preciznu loptu u kut gdje ju je dočekao Aleksa Avramović. Ipak, srpski playmaker nije pogodio tricu pa je Jokiću propala asistencija, ali je dodavanje samo po sebi fenomenalno te su komentatori ostali u šoku.
Trostruki MVP NBA lige utakmicu je završio s 18 koševa, četiri skoka i šest asistencija, a pratio ga je Avramović s 13 ubačaja. Kod Estonije najbolji su bili Henri Drell s 11 i Artur Konostuk s 10 koševa. Srbija će u sljedećoj utakmici grupne faze igrati protiv Portugala. Već u prvoj utakmici srbi su pokazali da misle ozbiljno i da žele opravdati titulu najvećih favorita za osvajanje Eurobasketa.
