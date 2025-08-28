Obavijesti

VIDEO Jokić sjajnim potezom zaludio navijače! Evo kako je bez gledanja pronašao suigrača

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X/FIBA

Srbija je sjajno otvorila Eurobasket i pobijedila Estoniju 98-64. Prvo ime susreta bio je Nikola Jokić koji je ponovo pokazao svu raskoš svog talenta. Uz sjajna dodavanja, bio je i najbolji igrač svoje momčadi

Srbija je na najbolji mogući način otvorila Eurobasket. Ozbiljno su izabranici Svetislava Pešića ušli u utakmicu i bez većih poteškoća pobijedili Estoniju 98-64. Nakon prve četvrtine Srbi su imali dvadeset koševa prednosti i to nisu puštali do kraja susreta. Prvo ime jednog od glavnih favorita za zlato bio je Nikola Jokić koji je opet sjajnim potezima zaluđivao protivnike, ali i navijače na tribinama.

Na samom početku utakmice izveo je sjajan potez. Ugurao je protivnika leđima u reket, a onda bez gledanja poslao kirurški preciznu loptu u kut gdje ju je dočekao Aleksa Avramović. Ipak, srpski playmaker nije pogodio tricu pa je Jokiću propala asistencija, ali je dodavanje samo po sebi fenomenalno te su komentatori ostali u šoku.

Trostruki MVP NBA lige utakmicu je završio s 18 koševa, četiri skoka i šest asistencija, a pratio ga je Avramović s 13 ubačaja. Kod Estonije najbolji su bili Henri Drell s 11 i Artur Konostuk s 10 koševa. Srbija će u sljedećoj utakmici grupne faze igrati protiv Portugala. Već u prvoj utakmici srbi su pokazali da misle ozbiljno i da žele opravdati titulu najvećih favorita za osvajanje Eurobasketa.

