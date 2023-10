VIDEO Kaos u Beogradu! Neredi na utakmici Srbije i Crne Gore

Srbija na koračić od plasmana na Euro. Srbija je u derbiju svladala Crnu Goru s 3-1 i sada ovisi sama o sebi što se tiče plasmana na Euro. Sjajnu utakmicu gledali smo u Beogradu, a susret između ove dvije reprezentacije opravdao je epitet derbija. Osim na terenu, vruće je bilo i na tribinama.

Pred kraj utakmice jedan navijač Srbije došao je do kaveza gdje su bili smješteni navijači Crne Gore i oteo im zastavu. Razbjesnilo je to Crnogorce koji su svim silama htjeli doći do otete zastave. U jednom trenutku čak su se i sukobili s policijom. Nekoliko njih preskočilo je ogradu i krenulo prema navijačima Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImage/PIXSEL

Policija je stala između dvije skupine navijača, a navijači Crne Gore su počeli policiju i navijače Srbije gađati stolicama. Jake policijske snage spriječile su daljnju eskalaciju nereda, a oteta zastava brzo je vraćena Crnogorcima.

Video pogledajte OVDJE.