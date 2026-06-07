VIDEO Kaos u kavezu: Dvojica krenula na čak osam boraca!

Publika je u Ostravar Areni gledala jedna od najneobičnijih mečeva u povijesti MMA-a Na priredbi 'Clash 16 Evil' u Češkoj dvojica boraca suočila su se s osmočlanom grupom u posebnom formatu tajlandskog boksa.

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S jedne strane kaveza stajali su Podhorný i Vrba, a nasuprot njima osmorica: Ondřej Untermüller, Stanislav Lukeš, Petr Vykukal, Pavel Kálai, Jan Hořejší, Marian Oláh, Martin Kovařík i Štefan Czina.

🇨🇿 INSANE no-rules 2v8 MMA fight popped off in Czechia



2 guys vs 8.



The whole thing was over quickpic.twitter.com/07bGn1zOH4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 7, 2026

Iako se činilo gotovo nemogućim da dvojica mogu kontrolirati takav kaos, Podhorný i Vrba savladali su sve protivnike za samo 30 sekundi.

Borba je bila jedna od glavnih atrakcija večeri, a poseban blok na završnoj konferenciji za medije samo je dodatno raspalio atmosferu i prije ulaska u kavez.