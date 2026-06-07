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NESVAKIDAŠNJA BORBA

VIDEO Kaos u kavezu: Dvojica krenula na čak osam boraca!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Kaos u kavezu: Dvojica krenula na čak osam boraca!
Foto: Screenshot/twitter

Tomáš Podhorný i Vojtěch Vrba ušla su u kavez protiv osmorice protivnika na priredbi Clash 16 u češkoj Ostravi i pobijedila za samo pola minute

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Publika je u Ostravar Areni gledala jedna od najneobičnijih mečeva u povijesti MMA-a Na priredbi 'Clash 16 Evil' u Češkoj dvojica boraca suočila su se s osmočlanom grupom u posebnom formatu tajlandskog boksa.

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Foto: instagram

S jedne strane kaveza stajali su Podhorný i Vrba, a nasuprot njima osmorica: Ondřej Untermüller, Stanislav Lukeš, Petr Vykukal, Pavel Kálai, Jan Hořejší, Marian Oláh, Martin Kovařík i Štefan Czina.

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Iako se činilo gotovo nemogućim da dvojica mogu kontrolirati takav kaos, Podhorný i Vrba savladali su sve protivnike za samo 30 sekundi.

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Borba je bila jedna od glavnih atrakcija večeri, a poseban blok na završnoj konferenciji za medije samo je dodatno raspalio atmosferu i prije ulaska u kavez.

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