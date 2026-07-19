Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAPETE SCENE

VIDEO Kaos u mix-zoni nakon utakmice Engleza: Novinari se posvađali, policija intervenirala

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos u mix-zoni nakon utakmice Engleza: Novinari se posvađali, policija intervenirala
Foto: Screenshot/twitter
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija je morala reagirati u mix-zoni stadiona Hard Rock u Miamiju kako bi razdvojila novinare koji su se posva­đali i gurnuli usred intervjua s Harryjem Kaneom nakon što je Engleska svladala Francusku 6-4

Admiral

Dok je kapetan Engleske Harry Kane davao izjave u mix-zoni nakon pobjede 'lavova' protiv Francuske (6-4) i osvajanja brončane medalje, iza njegovih leđa izbio je incident između novinara.

Jedan novinar pokušao je snimiti Kaneov intervju telefonom dok je držao mikrofon, što je razljutilo kolegu koji ga je pokušao blokirati i odgurnuti.

SAVRŠEN ODGOVOR Messi hladan: 'Već sam prešao cijelu igricu na prošlom SP-u...'
Messi hladan: 'Već sam prešao cijelu igricu na prošlom SP-u...'

Drugi novinari primijetili su guranje, što je omelo i intervju, a na snimci koju je objavio novinar Franco Panizo vidi se kako policajac dolazi i odvodi jednog od novinara u pokušaju rješavanja situacije.

Kane je bio ponosan na ekipu unatoč ukupnom razočaranju na prvenstvu.

- Stvarno sam ponosan. Ovo je naš najviši plasman u 60 godina i naš najbolji rezultat ikad na inozemnom tlu. Završimo turnir s medaljom, to je najmanje što zaslužujemo za sav trud - rekao je kapetan.

POSLJEDNJI DAN MUNDIJALA SP UŽIVO Messi poslao poruku uoči finala, dirljiva scena nakon utakmice za brončanu medalju
SP UŽIVO Messi poslao poruku uoči finala, dirljiva scena nakon utakmice za brončanu medalju

Branio je i Tuchela kojeg je kritizirao čak i Donald Trump.

- Bio je nevjerojatan s igračke perspektive. To mu je prvi turnir i naučit će iz toga - zaključio je Kane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'
NAJBOLJI SUSRET SP-A

Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'

Najbolju utakmicu SP-a odigrali su Francuzi i Englezi. Za 'tri lava' zabio je hat-trick Saka te po gol Rice, Konsa i Bellingham. Za 'trikolore' su pogodili Mbappe (x2), Dembele i Barcola; Engleska je pobjedom osvojila broncu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026