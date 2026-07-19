VIDEO Kaos u mix-zoni nakon utakmice Engleza: Novinari se posvađali, policija intervenirala

Dok je kapetan Engleske Harry Kane davao izjave u mix-zoni nakon pobjede 'lavova' protiv Francuske (6-4) i osvajanja brončane medalje, iza njegovih leđa izbio je incident između novinara.

Jedan novinar pokušao je snimiti Kaneov intervju telefonom dok je držao mikrofon, što je razljutilo kolegu koji ga je pokušao blokirati i odgurnuti.

Drugi novinari primijetili su guranje, što je omelo i intervju, a na snimci koju je objavio novinar Franco Panizo vidi se kako policajac dolazi i odvodi jednog od novinara u pokušaju rješavanja situacije.

👀 Tense post-game moment in mixed zone!



A group of English media tried to physically impede a local reporter from filming an interview with Harry Kane after England’s 6-4 win over France.



The local reporter called FIFA reps and Miami cops over to have word with English media. pic.twitter.com/SlET1sUaaP — Franco Panizo (@FrancoPanizo) July 19, 2026

Kane je bio ponosan na ekipu unatoč ukupnom razočaranju na prvenstvu.

- Stvarno sam ponosan. Ovo je naš najviši plasman u 60 godina i naš najbolji rezultat ikad na inozemnom tlu. Završimo turnir s medaljom, to je najmanje što zaslužujemo za sav trud - rekao je kapetan.

Branio je i Tuchela kojeg je kritizirao čak i Donald Trump.

- Bio je nevjerojatan s igračke perspektive. To mu je prvi turnir i naučit će iz toga - zaključio je Kane.