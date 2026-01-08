VIDEO Kapetan Reala 'probušio' je Slovenca ovim projektilom

Urugvajski veznjak Real Madrida, Federico Valverde, još je jednom podsjetio nogometni svijet na razornu moć svog udarca. U tek drugoj minuti polufinala španjolskog Superkupa protiv gradskog rivala Atlética, Valverde je zabio spektakularan gol iz slobodnog udarca.

Foto: Screenshot/Arenasport

Veliki "El Derbi Madrileño", koji se ove godine igra u Džedi u Saudijskoj Arabiji, nije mogao započeti dramatičnije. Dok su se gledatelji još smještali na svoja mjesta, Valverde je namjestio loptu i ispalio projektil koji je završio u mreži nemoćnog Jana Oblaka za vodstvo Reala 1-0. Gol možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Barcelona je u četvrtak izborila finale Superkupa uvjerljivom pobjedom (5-0) protiv Athletica iz Bilbaa. Pobjednik madridskog derbija odmjerit će snage s katalonskim velikanom u nedjeljnom finalu.

Za Valverdea ovo nije prvi put da igra ključnu ulogu u Superkupu protiv Atlética. Navijači Reala dobro pamte finale iz 2020. godine, kada je Urugvajac namjernim prekršajem spriječio čisti gol i žrtvovao se za momčad, što je čak i trener Atlética Diego Simeone nazvao "najvažnijim potezom utakmice".