Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV UDARAC

VIDEO Kapetan Reala 'probušio' je Slovenca ovim projektilom

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kapetan Reala 'probušio' je Slovenca ovim projektilom
Foto: Screenshot/Arenasport

Dok su se gledatelji još smještali na svoja mjesta, Valverde je namjestio loptu i ispalio projektil koji je završio u mreži nemoćnog Jana Oblaka za vodstvo Reala 1-0

Admiral

Urugvajski veznjak Real Madrida, Federico Valverde, još je jednom podsjetio nogometni svijet na razornu moć svog udarca. U tek drugoj minuti polufinala španjolskog Superkupa protiv gradskog rivala Atlética, Valverde je zabio spektakularan gol iz slobodnog udarca.

Foto: Screenshot/Arenasport

Veliki "El Derbi Madrileño", koji se ove godine igra u Džedi u Saudijskoj Arabiji, nije mogao započeti dramatičnije. Dok su se gledatelji još smještali na svoja mjesta, Valverde je namjestio loptu i ispalio projektil koji je završio u mreži nemoćnog Jana Oblaka za vodstvo Reala 1-0. Gol možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Barcelona je u četvrtak izborila finale Superkupa uvjerljivom pobjedom (5-0) protiv Athletica iz Bilbaa. Pobjednik madridskog derbija odmjerit će snage s katalonskim velikanom u nedjeljnom finalu.

ŠPANJOLSKI SUPERKUP UŽIVO Atletico - Real 0-1: Sjajna utakmica! Courtois imao dvije vrhunske obrane, pljušte šanse
UŽIVO Atletico - Real 0-1: Sjajna utakmica! Courtois imao dvije vrhunske obrane, pljušte šanse
MEDIJI PIŠU Španjolci: Ako Alonso ne uzme Superkup, odlazi s klupe Reala
Španjolci: Ako Alonso ne uzme Superkup, odlazi s klupe Reala

Za Valverdea ovo nije prvi put da igra ključnu ulogu u Superkupu protiv Atlética. Navijači Reala dobro pamte finale iz 2020. godine, kada je Urugvajac namjernim prekršajem spriječio čisti gol i žrtvovao se za momčad, što je čak i trener Atlética Diego Simeone nazvao "najvažnijim potezom utakmice". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026