VIDEO Kramarićev Hoffenheim pobijedio direktnog rivala! Slavila i Kovačeva Borussia D.

Nogometaši Hoffenheima pobijedili su Bayer Leverkusen 1-0 u 18. kolu Bundeslige. Bio je to dvoboj u znaku hrvatske fešte povodom velikog podviga Andreja Kramarića.

Pokretanje videa... 01:09 Kramarić grafit | Video: 24sata/privatna arhiva

Podsjetimo, hrvatski nogometaš je u prošlom kolu zabio hat-trick te postao Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi, a Hoffenheim mu je uoči utakmice protiv Bayera priredio nekoliko lijepih iznenađenja.

Foto: Uwe Anspach/DPA

Jedini gol za domaću momčad zabio je Burger već u devetoj minuti, a ovom je pobjedom Hoffenheim skočio na treće mjesto Bundeslige sa 33 boda, četiri više od šestoplasiranog Bayera.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Borussia Dortmund slavila je u dramatičnoj utakmici protiv St. Paulija 3-2. Bio je to pravi triler, a domaćin je stigao u vodstvo u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena golom Brandta.

Kada je Adeyemi zabio za 2-0 u 54. minuti, činilo se da će to biti rutinska pobjeda za "crno-žute", ali već u 62. smanjio je Sands na 2-1. Deset minuta kasnije zabiio je i Jones za 2-2, a konačan rezultat postavio je Emre Can iz penala u 95. minuti!

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Borussia Dortmund druga je momčad prvenstva s 39 bodova, dok je St. Pauli posljednji sa 12 bodova.