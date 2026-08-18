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VIDEO Layec objavio analizu: Kolo HNL-a bez ijedne greške!?

Piše 24sata,
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VIDEO Layec objavio analizu: Kolo HNL-a bez ijedne greške!?
Foto: MAXSport/screenshot
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Pet ključnih odluka sudaca potvrđeno: crveni kartoni, penali i VAR bez milosti uzdrmali Dinamo, Istru, Osijek, Varaždin i Goricu

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Šef HNS-ove sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu suđenja trećeg kola HNL-a i potvrdio sve odluke sudaca. No neke sporna na utakmici Gorice i Hajduka (1-2), poput mogućeg zaleđa kod vodećeg gola Hajdukamogućeg crvenog kartona umjesto žutog za Ivana Cvijanovića, kao i penala koji su gosti tražili neposredno nakon penala za domaćine, nije ni spomenuo. Sudačku analizu prenosimo u cijelosti:

Situacija br. 1: DINAMO - RUDEŠ (sudac Dragašević, 58. minuta): sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka

Igrač Rudeša s brojem 21 povukao je za dres napadača Dinama s brojem 30 kada je isti ušao u kazneni prostor gostujuće momčadi, nakon čega je napadač pao na travnjak. Sudac, savršeno pozicioniran, dosudio je kazneni udarac i isključio braniča Rudeša.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s Pravilima nogometne igre sudac je ispravno isključio braniča:

- Branič je počinio prekršaj (povlačenje za dres) bez namjere igranja loptom
- Napadač je išao neometan prema vratima
- Napadač je jasno ispred svih braniča
- Napadač u sljedećem koraku ima potpunu kontrolu nad loptom

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca da dosudi kazneni udarac i isključi braniča Rudeša zbog sprječavanja suparničkog igrača u izglednoj prilici za postizanje pogotka bez mogućnosti i pokušaja igranja loptom.

Situacija br. 2: ISTRA 1961 - SLAVEN BELUPO (sudac Kolarić, 3. minuta): sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka

Napadač Istre 1961 s brojem 10 u punom se trku kretao prema suparničkim vratima, izvan kaznenog prostora, kada ga je branič Slaven Belupa s brojem 99 sapleo uslijed čega je napadač pao na travnjak. Sudac, koji je bio dobro pozicioniran, dosudio je izravni slobodni udarac i isključio braniča koji je napravio prekršaj.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s Pravilima nogometne igre sudac je ispravno isključio braniča:

- Napadač ima potpunu kontrolu lopte i neometano kretanje prema suparničkim vratima
- Napadač je jasno ispred svih braniča
- Branič čini prekršaj

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca da dosudi prekršaj i isključi braniča Slaven Belupa zbog sprječavanja suparničkog igrača u izglednoj prilici za postizanje pogotka.

Situacija br. 3: OSIJEK - LOKOMOTIVA (sudac Terzić, 90. + 5 minuta): nasilno ponašanje

Prilikom borbe za loptu branič Lokomotive s brojem 17 napravio je snažan pokret laktom prema licu suparničkog igrača zbog čega ga je sudac isključio iz igre (pokazao mu crveni karton).

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U pokušaju zaštite posjeda lopte branič je:

- Namjerno krenuo rukom prema licu suparničkog igrača
- Izveo snažan i intenzivan pokret
- Postavio lijevi lakat u izbočen položaj ugrožavajući sigurnost suparnika.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca o isključenju igrača Lokomotive s brojem 17.

Situacija br. 4: VARAŽDIN - RIJEKA (sudac Vukančić, 30. minuta): kazneni udarac

Nakon ubačaja s desne strane u kazneni prostor Rijeke branič s brojem 11 ispružio je desnu ruku od tijela i iznad visine ramena dok je skakao u borbu za loptu te je rukom zaustavio loptu. Sudac, imajući savršen kut za procjenu kontakta, odlučio je dosuditi kazneni udarac za domaću momčad.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s Pravilima nogometne igre:

- Branič je igrao loptom
- Ruka je bila očito udaljena od tijela i iznad ramena
- Položaj nije bio prirodan

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca o dosuđivanju kaznenog udarca za momčad Varaždina.

Situacija br. 5: GORICA - HAJDUK (sudac Pavlešić, 76. minuta): kazneni udarac

Incident u kaznenom prostoru gostujuće momčadi gdje igrač Hajduka s brojem 38 udara po lijevom stopalu napadača Gorice s brojem 9. Napadač je pao na travnjak, a sudac, koji je bio u idealnoj poziciji, odmah dosudio kazneni udarac. 

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U incidentu napadač je prvi došao do lopte, a branič, pokušavajući igrati loptom, malo je zakasnio i udario nogom u napadačevu lijevu nogu te nakon toga ostvario kontakt s loptom.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca o dosuđivanju kaznenog udarca.

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