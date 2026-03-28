VIDEO LeBron i Bronny James skupa ispisali povijest NBA lige!

Los Angeles Lakersi pobijedili su Brooklyn Netse 116-99 u NBA ligi, a na utakmici se dogodio i povijesni trenutak. Naime, LeBron James je asistirao sinu Bronnyju za tricu u drugoj četvrtini.

Bila je to prva asistencija oca za sina u povijesti NBA lige.

LeBron je najbolji strijelac u povijesti NBA lige sa 43.276 poena i živuća legenda najjačeg košarkaškog natjecanja na svijetu, a sina Bronnyja su Lakersi birali 2024. kao 55. izbor drafta.

Puno je bilo kritičara koji su smatrali da je LeBron osigurao ugovor svome sinu, a prvu sezonu u Lakersima Bronny je završio s 2,3 koša, 0,7 skokova i 0,8 asistencija za 6,7 minuta po utakmici, a ove sezone prosječno igra sedam minuta po utakmici i zabija 2,1 poena, 0,5 skokova i 1,2 asistencije.