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VIDEO Livaja ušao u 86. minuti, ali Poljud nije ostao nijem. Evo kako su reagirali zbog kapetana

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Livaja ušao u 86. minuti, ali Poljud nije ostao nijem. Evo kako su reagirali zbog kapetana
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je na Poljudu otvorio sezonu pobjedom 2-0 protiv Žiline i zakoračio prema Europi! Brajković i Dalisson riješili su posao, a Livajin povratak na teren digao je tribine na noge

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U prvoj službenoj utakmici sezone, nogometaši Hajduka odradili su dobar posao i stekli prednost uoči uzvratne utakmice prvog kola kvalifikacija Europske lige. Na Poljudu su s 2-0 svladali Žilinu, a uzvrat je za tjedan dana u Slovačkoj. Strijelci su bili Brajković i Dalisson.

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Podsjetimo, ljetne su pripreme bile prilično turbulentne u Hajduku. Marko Livaja bio je udaljen s priprema zbog nediscipline i nesuglasica s trenerom Garcijom, ali je situacija ipak izglađena i Livaja se našao u sastavu za utakmicu protiv Žiline. 

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Susret je, međutim, započeo na klupi, a kamera ga je zabilježila uoči početka utakmice u dobrom raspoloženju. A da još uvijek računa na Livaju, Garcia je pokazao u 86. minuti utakmice. Livaja je tada zamijenio Michelea Šegu, a Poljud je eruptirao u trenutku kada je ulazio kapetan Hajduka. Sve možete vidjeti u snimci.

NOGOMETAŠI Hajduka započeli su novu sezonu pobjedom 2:0 protiv Žiline u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija Europa lige. Bijeli su na Poljudu slavili golovima Roka Brajkovića (22') i Dalissona de Almeide (49') protiv Žiline koja je bila inferiorni protivnik tijekom svih 90 minuta. Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Slovačkoj.

Marko Livaja ovaj je susret započeo s klupe, a ušao je u igru u 86. minuti umjesto Michelea Šege. Navijači na Poljudu oduševljeno su reagirali i ovacijama ispratili ulazak u igru legende Hajduka. Reakciju Poljuda pogledajte u videu ispod.

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