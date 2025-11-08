VIDEO Livaja zaigrao nakon 42 dana pa sve iznenadio potezom. Odbio je uzeti kapetansku vrpcu

Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih", koji će dočekati reprezentativnu stanku na samom dnu HNL ljestvice.

Ovu je utakmicu obilježio i povratak Marka Livaje, koji nije bio na raspolaganju treneru Gonzalu Garciji čitav listopad. Točnije, bio je "izvan pogona" još od 27. rujna i pobjede nad Lokomotivom, što znači da je propustio pet utakmica (četiri u prvenstvu, jedna u Kupu).

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajdukov kapetan zamijenio je Almenu u 85. minuti utakmice, stoga nije ostavio veliki trag u pobjedi 'bijelih', a zanimljiva je situacija bila dok je ulazio u igru. Naime, prišao mu je Filip Krovinović, koji je bio i strijelac prvog gola, te ponudio kapetansku vrpcu.

Livaja je, međutim, potapšao Krovinovića po rukama, kao da mu je sugerirao da je itekako dostojan kapetan i da zadrži vrpcu. Nekoliko minuta kasnije, Michele Šego potvrdio je pobjedu golom za 2-0.