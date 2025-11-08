Obavijesti

Sport

Komentari 3
NEOČEKIVANI POTEZ

VIDEO Livaja zaigrao nakon 42 dana pa sve iznenadio potezom. Odbio je uzeti kapetansku vrpcu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Livaja zaigrao nakon 42 dana pa sve iznenadio potezom. Odbio je uzeti kapetansku vrpcu
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hajdukov kapetan zamijenio je Almenu u 85. minuti utakmice, stoga nije ostavio veliki trag u pobjedi 'bijelih', a zanimljiva se situacija dogodila kad je ulazio u igru

Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih", koji će dočekati reprezentativnu stanku na samom dnu HNL ljestvice.

Ovu je utakmicu obilježio i povratak Marka Livaje, koji nije bio na raspolaganju treneru Gonzalu Garciji čitav listopad. Točnije, bio je "izvan pogona" još od 27. rujna i pobjede nad Lokomotivom, što znači da je propustio pet utakmica (četiri u prvenstvu, jedna u Kupu).

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajdukov kapetan zamijenio je Almenu u 85. minuti utakmice, stoga nije ostavio veliki trag u pobjedi 'bijelih', a zanimljiva je situacija bila dok je ulazio u igru. Naime, prišao mu je Filip Krovinović, koji je bio i strijelac prvog gola, te ponudio kapetansku vrpcu.

KADROVI S POLJUDA FOTO Kohorta stala uz Torcidu, a splitska skupina podigla poruku za 'izdajnike'. Pogledajte fotke
FOTO Kohorta stala uz Torcidu, a splitska skupina podigla poruku za 'izdajnike'. Pogledajte fotke
ANKETA: ŠTO MISLITE? VIDEO Je li Hajduk oštećen za penal? Zbog ovog poteza igrača Osijeka tražili najstrožu kaznu
VIDEO Je li Hajduk oštećen za penal? Zbog ovog poteza igrača Osijeka tražili najstrožu kaznu

Livaja je, međutim, potapšao Krovinovića po rukama, kao da mu je sugerirao da je itekako dostojan kapetan i da zadrži vrpcu. Nekoliko minuta kasnije, Michele Šego potvrdio je pobjedu golom za 2-0.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja
ZAIGRAO I MATKOVIĆ

VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola
FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću
DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesc Fabregasa, bivše zvijezde Arsenal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025